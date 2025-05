Prefeitura abre processo seletivo simplificado para contratação temporária de monitores de alunos

A Prefeitura de Campo Grande publicou nesta sexta-feira (30), no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), edição n. 7.944, o edital n. 14/2025, que abre Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária de 200 monitores de alunos, além da formação de cadastro de reserva, para atuação nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino (REME).

As contratações ocorrem em razão eventuais vacâncias com o objetivo de garantir a continuidade dos serviços essenciais nas escolas e Centros de Educação Infantil (Ceinfs), atendendo a uma necessidade temporária e de excepcional interesse público, com respaldo nos artigos 292 e 293 da Lei Complementar n. 190/2011 e nas orientações do Tribunal de Contas do Estado (TCE/MS).

A função de monitor de alunos compreende atividades como organização, inspeção, controle e segurança disciplinar dos estudantes, com carga horária de 40 horas semanais, pelo período de 12 meses. O cargo exige ensino médio completo.

As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas exclusivamente pela internet, no site da Prefeitura Municipal ( https://www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo/ ), entre os dias 2 e 4 de junho de 2025. No último dia, o sistema estará disponível até às 17h, horário oficial de Mato Grosso do Sul. Um passo a passo para realizar a inscrição também está disponível no endereço: www.campogrande.ms.gov.br/seges/como-se-inscrever .

O edital completo pode ser consultado a partir da página 8 do Diogrande n. 7.944, acessível através do link: https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/download_edicao/eyJjb2RpZ29kaWEiOiI5ODM1In0%3D.pdf .