Com apoio de Caravina, MS lança mega caravana de castração

Com apoio decisivo do deputado estadual Pedro Caravina, defensor de políticas públicas voltadas à saúde única e ao bem-estar animal, a Superintendência de Políticas Integradas de Proteção da Vida Animal (Suprova) lança, no dia 4 de julho de 2025, a maior caravana de castração gratuita do Centro-Oeste. O projeto prevê a realização de 20 mil castrações de cães e gatos em 45 municípios sul-mato-grossenses.

A ação histórica, que também figura entre as maiores iniciativas do Brasil voltadas à proteção animal em uma única etapa, conta com investimento de R$ 5 milhões de emenda parlamentar da Senadora Soraya Thronicke e tem como ponto de partida o município de Miranda, escolhido por apresentar altos índices de leishmaniose canina — uma grave zoonose que impacta a saúde pública. O lançamento oficial será realizado às 8h, na Estação Ferroviária da cidade.

O deputado Pedro Caravina, que atuou diretamente na idealização do projeto ainda quando exercia o cargo de secretário de Governo, relembra o processo de articulação que viabilizou a iniciativa:

“Foi um trabalho de articulação. Ainda quando era secretário de Governo, junto ao Carlos [Eduardo Rodrigues, superintendente da Suprova], convencemos a senadora Soraya a destinar esse recurso para a causa animal. É inédito. Nenhum outro estado do Centro-Oeste destinou tanto à castração de cães e gatos”, afirmou o parlamentar.

Agora, como deputado estadual, Caravina segue acompanhando de perto a execução do projeto e reforça sua importância:

“A castração é uma ferramenta essencial para o controle populacional ético, prevenção de doenças e combate ao abandono. Esse projeto representa um avanço significativo na proteção animal e na saúde pública dos nossos municípios. Nosso mandato está empenhado em fortalecer políticas públicas que tragam resultados concretos para a população e para os animais.”

A caravana contará com um veículo adaptado especialmente para os atendimentos, oferecendo estrutura de qualidade e segurança. Para os municípios que não dispõem de clínicas veterinárias, a Suprova disponibilizará uma UTI Móvel, garantindo suporte adequado no pós-operatório.

A participação dos municípios estará condicionada à adoção de um calendário anual de ações de conscientização, incluindo campanhas educativas de bem-estar animal, prevenção de doenças e combate aos maus-tratos. A exigência visa consolidar políticas públicas permanentes e sustentáveis.

O superintendente da Suprova, Carlos Eduardo Rodrigues, reforça que a iniciativa é também uma importante ferramenta de educação social:

“Estamos escrevendo um novo capítulo na história da proteção animal em Mato Grosso do Sul. Este projeto salva vidas, promove saúde e leva informação para todos os cantos do estado.”

Com essa ação, o Governo do Estado, por meio da Suprova e com o apoio do deputado Pedro Caravina, reafirma seu compromisso com a saúde animal, humana e ambiental — em linha com o conceito de saúde única — e com a construção de um futuro mais ético, responsável e sustentável.