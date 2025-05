ALEMS promove conscientização sobre importância das vacinas para prevenção de doenças

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) promoveu nesta sexta-feira (30) mais uma importante palestra destinada aos servidores. Realizado pelo Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet, presidida pela deputada Mara Caseiro (PSDB), o evento aconteceu na sala multiuso e tema abordado foi a importância das Vacinas – Ciência que Salva Vidas.

O pneumologista e especialista em Medicina do Sono, Dr. Henrique F. de Brito contou um pouco da história da vacina. “Mais uma vez estamos aqui com o ciclo de palestras que começou para abordar diversos temas desde o ano passado. O assunto hoje é a importância das vacinas que ensinam os corpos a se defender antes que ele fique doente, como se fosse um treinamento. O pioneiro foi Edward Jenner, que iniciou seu experimento inoculando partes do vírus de uma mulher que ordenhava vacas, e havia contraído varíola animal até essa imunização chegar à varíola humana, essa descoberta é considerada uma das dez maiores da Medicina”, explicou.

“A varíola foi considerada erradicada oficialmente pela Organização Mundial de Saúde [OMS] em 1980, essa doença já matou mais de 500 milhões de pessoas. É fundamental tomar vacina, com ela o corpo aprende ou reconhece e cria anticorpos para diversas doenças. Trago aqui o nome de algumas vacinas conhecidas por todos: poliomielite, sarampo, varíola, tétano, coqueluche, hepatite B, Covid-19, HPV e Influenza [gripe], entre outras existentes”, detalhou o pneumologista.

Dr. Henrique Brito também abordou o Movimento Anti-Vacina, que já existiu em outros períodos, mas ganhou força em 2010. “Houve um estudo que afirmava que as vacinas causavam autismo nas crianças. Isso fez algumas pessoas acreditaremm. Já foi provado que o estudo era uma farsa, mas isso causou uma queda drástica nas taxas de vacinação. Também questionaram a rapidez da produção da vacina da Covid-19, tal celeridade foi necessária. Aqui no Brasil, temos o Programa Nacional de Imunizações [PNI], elogiado mundo afora e considerado um exemplo”, ressaltou.

Sobre as vacinas que não estão disponíveis na rede pública, mas podem ser adquiridas, o especialista fez um esclarecimento. “Algumas vacinas não estão ainda na rede pública de saúde, mas quem puder adquirir, é só procurar um médico, pois necessitam de receita médica. Temos a vacina para Pneumonia, a ‘20’, com dose única; outra vacina importante é a contra o Vírus Sincicial Respiratório [VSR], que causa a bronquiolite em crianças menores de 2 anos, responsável pela alta taxa de mortes nesta faixa de idade e a Hérpes Zóster, recomendada a todos que tiveram catapora. A vacina nada mais é que a foram de blindar evitar que você contraia a doença de forma mais grave, mesmo até que você tenha contraído alguma vez na vida”, concluiu o médico Henrique de Brito.