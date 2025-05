Comissão da Câmara atualiza regulamento de turismólogo para reforçar qualificação

Esse substitutivo foi apresentado pela própria deputada e reúne diversos apensados ao projeto original, que é de autoria do ex-deputado Adalberto Cavalcanti (PE).

Turismólogo provisionado O texto aprovado também cria a figura do turismólogo provisionado, assim considerado o profissional com qualquer formação de nível superior que esteja atuando comprovadamente na área durante há pelo menos cinco anos.

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que atualiza a norma que regulamenta a atuação dos turismólogos ( Lei 12.591/12 ), com o objetivo de qualificar a formação profissional.

