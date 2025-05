Polícia Militar prende homem por cárcere privado em Sonora

Diante dos fatos e das evidências, o suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à Delegacia de Polícia para as demais providências.

No entanto, no exato momento da abordagem, a mulher conseguiu sair da residência e correu em direção aos policiais, confirmando que estava sendo mantida presa dentro de casa. Assustada, ela relatou ainda que, apesar de ser a primeira vez que ele a tranca dentro da residência, já vinha sofrendo ameaças e agressões físicas. Segundo a vítima, o marido tem comportamento autoritário e, em outras ocasiões, chegou a apertar seu pescoço e fazer ameaças.

Diante da denúncia, os policiais militares se deslocaram rapidamente até o endereço indicado, localizado na Avenida das Chácaras, na região central da cidade. No local, encontraram o suspeito e questionaram o que estava acontecendo. O homem afirmou que se tratava apenas de uma discussão com sua esposa.

