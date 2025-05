Polícia Civil do Mato Grosso do Sul prende por tráfico de drogas e posse ilegal de munições, dois indivíduos ligados a digital influencer de SP

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (GARRAS), prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (29), dois indivíduos por integrarem um esquema de tráfico de drogas vinculado a um digital influencer de São Paulo. P.S.S.J., de 26 anos, e T.A.D.F., de 22, foram detidos em Campo Grande, pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de munições de arma de fogo de calibre restrito.

As investigações indicam que ambos atuavam como “assessores” do digital influencer J.V.P.S., de 25 anos, natural de Assis (SP), que já havia sido preso na semana anterior, em flagrante, transportando aproximadamente 200kg de maconha entre Campo Grande e Presidente Prudente (SP). Conforme apurado, J.V.P.S. utilizava seu perfil nas redes sociais para dissimular suas estadias em locais estratégicos para o tráfico de drogas, integrando uma organização criminosa com ramificações entre Mato Grosso do Sul e São Paulo. A conta de energia elétrica do imóvel onde os indivíduos residiam, inclusive, estava registrada em nome do influencer.

Na ação policial, foram apreendidas porções de maconha na modalidade conhecida como “ice” — uma versão mais potente e cristalizada da cannabis —, uma balança de precisão, 7 tabletes de cocaína e sete munições calibre .40. As drogas totalizaram aproximadamente 350g de maconha e mais de 7kg de cocaína.

No veículo utilizado pelos autores, que estava com restrição por ser objeto de crime de extorsão, foi localizada a CNH de J.V.P.S., reforçando seu vínculo com o grupo criminoso e com outros delitos investigados. Os presos confessaram que atuavam, em conluio com J.V.P.S., no tráfico de entorpecentes em Campo Grande e no estado de São Paulo.

Eles foram encaminhados à sede do GARRAS, onde permanecem à disposição da Justiça. O influencer, que já está custodiado em unidade prisional, será conduzido posteriormente à delegacia especializada para formalização do indiciamento.