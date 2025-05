Zé Teixeira destaca que MS Ativo é compromisso com desenvolvimento

O deputado estadual Zé Teixeira, 2º vice-presidente da Assembleia Legislativa, acompanhou nesta semana representantes dos municípios de Laguna Carapã, Deodápolis e Vicentina durante mais uma etapa do programa MS Ativo Municipalismo, promovido pelo Governo do Estado.

Segundo o parlamentar, as reuniões realizadas na Governadoria, com a participação ativa de deputados, prefeitos, vereadores e secretários, junto ao governador Eduardo Riedel e sua equipe, representam um momento essencial de diálogo com os municípios. "É uma oportunidade fundamental para reafirmarmos nosso compromisso com os anseios da população de Mato Grosso do Sul", afirmou.

Investimentos - Durante o encontro em Campo Grande, o governador Riedel confirmou novos investimentos estaduais em infraestrutura, incluindo a restauração de 49 quilômetros da MS-379 e a pavimentação e drenagem do Bairro Nossa Senhora de Caacupê, no distrito de Bocajá, em Laguna Carapã. Atualmente, o município já conta com R$ 27,5 milhões em investimentos estaduais destinados a obras nas áreas de saúde, educação, saneamento e habitação.

Já em Deodápolis, o governador anunciou um convênio para a pavimentação e drenagem do distrito de Porto Vilma, avançando na meta de asfaltar 100% da cidade. A obra, que garantirá mais qualidade de vida aos moradores, foi uma reivindicação do deputado Zé Teixeira.

Para Vicentina, foram definidas importantes intervenções, como a reforma do ginásio municipal e a correção de solo em áreas de erosão, além da autorização para a execução do projeto executivo das rodovias MS-147 e MS-283. O município também já recebe melhorias, incluindo obras no sistema de esgotamento sanitário, a reforma geral e ampliação da Escola Emannuel Pinheiro e a construção do barracão da Feira Central.

Gestão - De acordo com o Governo do Estado, o programa MS Ativo estabelece um novo modelo de cooperação com os municípios, promovendo uma gestão pública orientada a resultados, baseada em dados e metas concretas para garantir entregas mais eficientes à população. "Em cada um dos encontros, reforçamos o compromisso de seguir trabalhando para construir um futuro de desenvolvimento e mais qualidade de vida para a população de Mato Grosso do Sul", concluiu Zé Teixeira.