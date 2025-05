Polícia Civil de Mato Grosso do Sul participará da 2ª Caminhada “Todos Por Elas – Pelo Fim do Feminicídio” neste sábado

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul participará da 2ª Caminhada “Todos Por Elas – Pelo Fim do Feminicídio”, que será realizada neste sábado, 31 de maio, às 15 horas, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. A ação integra uma ampla mobilização promovida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), Assembleia Legislativa (ALEMS) e Governo do Estado, com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a necessidade de combater a violência contra as mulheres e erradicar o feminicídio.

O evento contará com diversas atividades, incluindo apresentações culturais com Marta Cel e DJ Larissa Marca, espaço destinado para crianças, além de aquecimento físico com profissionais de educação física. A caminhada será um ato de resistência, solidariedade e um chamado à sociedade para dizer basta à violência de gênero.

A instituição convida todos os servidores e a sociedade a participarem, fortalecendo essa causa tão urgente.