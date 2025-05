Prefeitura de Campo Grande participa do lançamento da 3ª edição da campanha “Você Merece Um Amor Leve”, que combate o feminicídio

A Prefeitura de Campo Grande participou, na noite desta quinta-feira (29), do lançamento da 3ª edição da campanha “Você Merece Um Amor Leve”, promovida pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS). A iniciativa marca o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio, celebrado em 1º de junho, e a cerimônia oficial foi realizada na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, na capital sul-mato-grossense.

Com o objetivo de sensibilizar a sociedade sobre os altos índices de violência doméstica e feminicídio, a campanha deste ano reforça a importância da prevenção, da informação e da atuação em rede.

Representando o Executivo municipal, a prefeita Adriane Lopes destacou a relevância de projetos de conscientização nas escolas, como o Meninas Fortes e Meninos Fortes, que têm como proposta transformar a cultura local e contribuir para a redução dos índices de violência.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

“Parabenizo o MPMS por levantar essa bandeira, que é tão difícil de ser discutida na sociedade. Quero destacar que essa integração de forças é o que nos faz ir mais longe. O poder público é limitado, e o município tem suas restrições de atuação, mas, quando conseguimos integrar forças e instituições — os poderes, os segmentos, a rede de apoio — alcançamos resultados maiores. Neste ano, lançamos o programa Meninas Fortes na Secretaria Municipal de Educação, voltado às alunas do ensino fundamental. Durante sua construção, percebemos que o desafio era ainda maior: não apenas as meninas precisam ser alertadas, mas também os meninos. Assim, criamos o Meninas Fortes e Meninos Fortes, com foco na prevenção por meio da educação. É preciso começar desde cedo, educando meninos e meninas para um futuro com mais respeito e igualdade”, afirmou a prefeita.

Adriane Lopes também citou os serviços oferecidos pela Secretaria Executiva da Mulher (Semu), que incluem acolhimento, capacitação com dezenas de cursos, encaminhamento ao mercado de trabalho e apoio à autonomia financeira por meio da Sala da Mulher Empreendedora.

Outro importante serviço municipal mencionado foi a atuação da Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Metropolitana. Atualmente, três equipes atuam na Casa da Mulher Brasileira, prestando atendimento direto às vítimas de violência doméstica.

O procurador-geral de Justiça, Romão Ávila Milhan Junior, abriu a solenidade reafirmando o compromisso do MPMS no enfrentamento à violência contra as mulheres. “O Ministério Público tem olhado para dentro, feito o dever de casa e buscado atuar de forma articulada, tanto nas promotorias quanto junto ao Tribunal de Justiça, para que as respostas sejam mais rápidas e efetivas. Mas essa mudança precisa ser coletiva. Que este momento não seja apenas simbólico, mas um chamado à ação. Que possamos, daqui a um ano, ter avanços concretos na proteção das mulheres e na redução da violência em nosso Estado. Esse é o nosso compromisso”, declarou.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A promotora de Justiça Lívia Bariani, coordenadora do Grupo de Atuação Especial dos Promotores de Justiça do Tribunal do Júri (Nojúri), destacou o envolvimento direto das promotorias em cada caso de feminicídio e a importância da conscientização social. “Sempre que ocorre um feminicídio, surge a reflexão sobre onde o sistema falhou, onde nós falhamos. E muitas vezes nos perguntam sobre a necessidade de mais uma campanha, mas são justamente a informação, o material distribuído, o cartaz na parede, que podem ajudar uma mulher a reconhecer que está em um ciclo de violência e que existe uma rede de apoio disponível.”

Sobre a trilha sonora da campanha, Lívia explicou que a música pode alcançar espaços onde, muitas vezes, as vozes institucionais não chegam. A canção escolhida foi Banco dos Réus, da dupla sertaneja May e Gabi, que retrata, de forma sensível e direta, os sinais de um relacionamento abusivo.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

“Nem sempre essa mulher quer ouvir uma promotora, um juiz ou um delegado. Mas ela pode ouvir uma música em seu quarto, no trajeto, e ali entender sua situação. A cada edição, buscamos novas formas de levar informação, e a música cumpre esse papel de tocar, alertar e fortalecer quem sofre violência doméstica”, concluiu a promotora.

O evento contou com a presença de Promotoras e Promotores de Justiça que atuam diretamente na defesa dos direitos das mulheres, além de autoridades estaduais, municipais e representantes da sociedade civil.

Sobre a campanha

Criada em 2023, a campanha “Você Merece Um Amor Leve” nasceu com a missão de fortalecer as redes de apoio às mulheres e estimular a sociedade a identificar e intervir em situações de violência. Em suas edições anteriores, contou com a participação da cantora campo-grandense Karina Marques (2023) e do ator Raul Gazolla (2024), que compartilhou sua experiência pessoal com o feminicídio como forma de mobilizar o debate público.

A iniciativa é realizada pelo Nojúri (coordenado pela promotora Lívia Bariani), pelo Núcleo de Apoio às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais Violentos (Navit), representado pela promotora Renata Goya, pelo Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar (Nevid), coordenado pela promotora Clarissa Carlotto Torres, pelas Promotorias de Justiça do interior do Estado e pelo Departamento de Comunicação (Decom) do MPMS.

Após a primeira edição, a campanha foi ampliada para o interior do Estado, tendo Dourados como sede do lançamento regional. A ampliação reforça o compromisso institucional do MPMS em alcançar todas as regiões de Mato Grosso do Sul com ações educativas, preventivas e de enfrentamento à violência contra a mulher.

#ParaTodosVerm As imagens mostram autoridades no lançamento da campanha.