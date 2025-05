Lidio Lopes defende proteção à primeira infância em seminário do TCE-MS

Deputado coordena frente parlamentar e destaca importância de políticas públicas para crianças de 0 a 6 anos



O deputado estadual Lidio Lopes participou nesta sexta-feira (30) do 3º Seminário "A Primeira Infância e o Planejamento Estratégico", promovido pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, no Parque dos Poderes. O parlamentar representou a Assembleia Legislativa como coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Criança e Adolescente e vice-presidente da Frente Interestadual de Mobilização Nacional Pró-Criança e Adolescente.

Durante sua fala, Lidio destacou a importância do trabalho conjunto entre os poderes para proteger as crianças sul-mato-grossenses. "Estar aqui para mim é de suma importância. Represento a Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente na Assembleia Legislativa", declarou o deputado ao cumprimentar as autoridades presentes, incluindo a prefeita Adriane Lopes, conselheiros do TCE-MS e representantes de diversos órgãos.

O parlamentar revelou um trabalho nacional importante realizado através da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (UNALE). Segundo ele, quando assumiu a coordenação da frente parlamentar, apenas sete assembleias legislativas do país possuíam frentes em defesa da criança e do adolescente. "Nós conversamos com todos os presidentes e, hoje, todas as casas legislativas do país têm a frente parlamentar em defesa da criança e do adolescente", comemorou.

Lidio também anunciou a criação da Frente Nacional em Defesa da Criança e do Adolescente (Fecriança), da qual é vice-presidente. A iniciativa busca integrar o Senado Federal, a Câmara dos Deputados e todas as câmaras municipais e assembleias legislativas do país. "Precisamos avançar muito na defesa da criança e do adolescente", enfatizou.

O deputado alertou para os perigos que as crianças enfrentam atualmente. "Hoje nós precisamos ter um radar em cima disso e fiscalizar verdadeiramente. As nossas crianças estão sendo aliciadas de maneira silenciosa", disse, destacando a importância da vigilância por parte de educadores e familiares.

Para ilustrar a gravidade da situação, Lidio relatou um caso que acompanhou em uma cidade do interior, onde sete crianças foram aliciadas por um homem que oferecia doces e dinheiro próximo à escola. "É importante ver a atitude de cada criança diariamente. Os senhores que mexem com a educação na sua cidade precisam estar atentos", orientou.

O seminário marca os dois anos do Programa Integrado pela Garantia dos Direitos da Primeira Infância, criado pelo TCE-MS em parceria com diversas instituições. O programa já implementou 12 diretrizes estratégicas para fortalecer políticas públicas voltadas às crianças de 0 a 6 anos em todos os 79 municípios do estado.

Durante o evento, municípios que cumpriram todas as recomendações para implementação do Plano Municipal da Primeira Infância (PMPI) receberam homenagens especiais. O deputado encerrou sua participação reafirmando o compromisso com a causa. "Temos um trabalho a nível nacional em defesa da criança e do adolescente. Não vamos recuar em fazer esse enfrentamento, precisamos de cada um para que a gente salve e recupere as nossas crianças", concluiu.

A participação de Lidio Lopes no seminário reforça seu protagonismo nas políticas de proteção à infância e adolescência em Mato Grosso do Sul, demonstrando o alinhamento entre Poder Legislativo e órgãos de controle na construção de um futuro mais seguro para as crianças sul-mato-grossenses.