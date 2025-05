Em Naviraí, Polícia Civil prende dupla que invadiu residência, roubou veículo de luxo e atravessou para o Paraguai

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da 1ª Delegacia de Naviraí, prendeu dois homens suspeitos de participarem de um roubo ocorrido na noite de 28 de maio de 2025. A dupla foi capturada na cidade de Ponta Porã, com apoio da delegacia local e da Polícia Militar.

Conforme as investigações, por volta das 19h, três criminosos armados invadiram uma residência situada no Residencial Ipê, em Naviraí, onde renderam uma moradora, que teve sua liberdade restrita durante toda a madrugada. A vítima foi amarrada e amordaçada, sendo mantida sob forte ameaça enquanto os autores reviravam a casa.

Durante a ação criminosa, foram subtraídos três aparelhos celulares, valores transferidos via PIX que totalizaram R$ 22.600,00, além de um veículo Fiat Toro, avaliado em mais de R$ 119 mil. Imagens de câmeras e o rastreamento do veículo auxiliaram os policiais civis de Naviraí a traçarem a rota de fuga dos criminosos até a cidade de Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai.

Com base nas investigações, a equipe da SIG solicitou apoio da Polícia Civil e da Polícia Militar de Ponta Porã, que prontamente iniciaram diligências e conseguiram localizar os suspeitos M.J.S (21) e C.K.F.A (19) em uma boate daquela cidade. Eles foram presos e confessaram o crime, indicando inclusive que o veículo fora entregue a um contato paraguaio na linha internacional. Em poder da dupla, os policiais recuperaram três aparelhos celulares.

A atuação conjunta entre as unidades foi essencial para a elucidação do crime e captura dos envolvidos em menos de 24 horas. Os presos foram transferidos para Naviraí, onde tiveram a prisão em flagrante ratificada. Ambos são investigados por roubo majorado com emprego de arma de fogo, concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e transporte de veículo para o exterior, além de associação criminosa armada. Outro suspeito, já identificado, ainda encontra-se foragido. A Polícia Civil continua as buscas para localizá-lo.

A Polícia Civil de Naviraí agradece à equipe da 1ª Delegacia de Polícia e à Polícia Militar de Ponta Porã, que foram fundamentais para a prisão dos autores. Essa resposta rápida demonstra o compromisso das forças de segurança com a sociedade sul-mato-grossense.

A população pode colaborar com as investigações pelo telefone (67) 3461-1215.