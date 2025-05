Próximo Emprega CG será na Vila Popular com atualização de cadastros e vagas do dia

O 17° Emprega CG de 2025 acontece na quarta-feira, 04 de junho, na Vila Popular. O balcão de Intermediação de vagas será promovido durante a formatura de 75 alunas do “Mulheres Mil”, que concluem na data o curso de “Assistente Administrativa/160 horas aula”.

A ação itinerante ocorre dentro do CRAS (Centro de Referência em Assistência Social) do bairro, localizado na Rua Marçal de Souza, 25, CEP 79017-540. Na ocasião, o público terá acesso a procedimentos da atualização de cadastros e consultas às vagas do dia.

O “Emprega CG Mulheres Mil” da Vila Popular inicia às 13h, e vai até até as 15h, com disponibilidade de 100 senhas de atendimento. Em 2025, será a primeira visita do projeto ao bairro, situado na região do Imbirussú.

O local foi o nono polo aberto do “Mulheres Mil” em Campo Grande, programa federal, que tem parceria com a Prefeitura de Campo Grande para capacitar, até dezembro, mais 435 alunas, em sete turmas que serão abertas, entre junho e outubro.

No momento, parte destas futura formandas estão com aulas no Jardim Canguru, com previsão do término da formação em junho. A turma conta com 75 mulheres, moradoras do próprio bairro e de outras localidades das imediações.

Para mais informações sobre cursos profissionalizantes da Escola Funsat e inscrições para a capacitação do “Mulheres Mil”, entre em contato no telefone (67) 4042-0585/ Ramal 5820 ou pelo WhatsApp (67) 3314-3089. Acompanhe também sobre os lançamentos da qualificação no Instagram, pelo perfil @ funsat.cg .

Serviço:

Emprega CG – Mulheres Mil (Vila Popular)

– 17°evento do programa em 2025

– Atualizações de cadastros e consultas às vagas do dia

– Data: 4 de junho

– Horário: 13h às 15h

– Local: CRAS da Vila Popular

Rua Marçal de Souza, 25, Vila Popular