Ressalta-se, que no período noturno, o plantão atenderá normalmente.

A Polícia Civil de Mato Gosso do Sul informa que a Delegacia de Sidrolândia irá passar por dedetização, nesta sexta-feira, no período vespertino. Diante disso, das 13h30min às 17h30min, não haverá atendimento ao público na unidade.

