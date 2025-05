Polícia Civil prende preventivamente acusada de tráfico de drogas em Caarapó

Em apoio à Polícia Civil do Estado do Pará e à DELEAGRO (Delegacia Especializada de Combate a Crimes Rurais e Abigeado – Delegado Mikaill Alessandro Gouvea Faria), a equipe da Delegacia de Caarapó cumpriu mandado de prisão preventiva de A.M.S., expedido pela Vara única de Concórdia, no Pará. A acusada foi presa em flagrante no ano de 2020, juntamente com integrantes de facção criminosa, mas respondia ao processo em liberdade provisória e estava na condição de foragida até então.

Após longo trabalho de inteligência e monitoramento, apurou-se que A.M.S. passou a residir em Caarapó-MS. Ciente do fato, uma equipe da Delegacia de Caarapó conseguiu localizar e prender a acusada.