Tratamento fitossanitário: figueiras recebem manjo para manter vitalidade

A Prefeitura de Campo Grande iniciou um novo ciclo de tratamento fitossanitário nas figueiras (fícus microcarpa) localizadas nos canteiros centrais das avenidas Mato Grosso e Afonso Pena. A ação é realizada anualmente e integra o trabalho de manejo que tem por objetivo proteger e preservar a saúde dessas árvores.

Neste ano, o manejo será realizado em três etapas. A cada 15 dias, sempre durante o período noturno com a pulverização do óleo de neen para o controle de pragas, como a mosca branca. O trabalho é realizado por intermédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades) com o acompanhamento técnico dos auditores fiscais.

A prefeita, Adriane Lopes, destaca a relevância dessa ação para a sustentabilidade ambiental e o legado histórico “As figueiras de nossa cidade são patrimônio de relevância histórica. Quando a administração investe em sua proteção, está não só salvaguardando a história, mas também promovendo a melhora na qualidade do ar, regulação do clima, além de garantir refúgio para a fauna local, o que se traduz em melhor qualidade de vida para todos.”

O secretário municipal da Semades, Ademar Silva Junior, elenca alguns dos benefícios alcançados com a preservação dessas figueiras “Esse tratamento preventivo e contínuo demonstra benefícios tanto ambientais como econômicos, com a conservação da drenagem urbana, da pavimentação, na diminuição da poluição ambiental e sonora. Ou seja, prestando serviços ecossistêmicos”. E comenta: “É notório que campo-grandense se preocupa com as árvores, as pessoas questionam o cobram esse cuidado com a nossa floresta urbana”.

Tree Cities of the World

Em 2025 Campo Grande recebeu, pela sexta vez consecutiva, o título de “Tree City of de World”, em tradução livre “Cidade Árvore do Mundo”, concedido anualmente pela Arbor Day Foundation e pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO/ONU).

A capital integra o seleto grupo de Cidades Árvores do Mundo que são exemplo em liderança no manejo das árvores em áreas urbanas e apresentadas como exemplo mundial para a solução de muitos dos problemas globais enfrentados atualmente. Cidades que inspiram os demais governos a praticarem a preservação de suas florestas urbanas.

O reconhecimento tem relação direta com a forma como a cidade planeja, realiza e mantém sua gestão arbórea. Mais do que nunca, árvores e florestas são um componente vital de comunidades saudáveis, habitáveis e sustentáveis em todo o mundo para a rede.