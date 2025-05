Polícias Civil e Militar prendem casal por tráfico de drogas em Inocência

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Inocência, em conjunto com a Polícia Militar, cumpriu um mandado de busca e apreensão em um hotel da cidade, na tarde de ontem (29), prendendo em flagrante delito um homem, de 28 anos e uma mulher, de 23 anos. Com eles foram apreendidos 9 tabletes de maconha, que pesaram aproximadamente 3,9kg.

A ação foi realizada em cooperação com a Polícia Civil de Goiás. O casal, que era hóspede do hotel, tinha escondido a droga no quarto em que estavam.

Além disso, contra o homem havia um mandado de prisão preventiva, proveniente de representação ao Poder Judiciário pela polícia civil goiana. O casal foi recolhido às instalações carcerárias da Delegacia de Polícia Civil de Inocência, à disposição da Justiça.