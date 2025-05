Secretário de Mato Grosso do Sul representa Consed em seminário no Ministério da Educação

O secretário de Educação do Mato Grosso do Sul, Hélio Daher, representou o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), na manhã de terça-feira (6), no Ministério da Educação, em Brasília, no Seminário PNAEM: A gestão da escola pública de Ensino Médio em debate.

Na oportunidade, Daher lembrou a importância do Curso de Especialização em Gestão devido às dificuldades que os diretores e diretoras de escola têm de lidar com recursos federais, recursos estaduais e com a merenda escolar, pois não são formados para exercer o cargo.

"Nós somos professores com todas as dificuldades que um diretor enfrenta. Eu, particularmente, sou professor de Geografia, concursado e não aprendi a ser diretor de escola. A gente ganha uma eleição porque tem um projeto como diretor, mas quando se senta à mesa com ideias pedagógicas, você se depara com desafios financeiros e administrativos. São desafios atrás de desafios e, do outro lado, existem políticas públicas pedagógicas que precisam ser implementadas dentro da escola", observou o secretário.

O representante do Consed disse, ainda, que esse universo que envolve a escola está nas mãos dos diretores e diretoras em qualquer espaço desse País.

"Não estou falando apenas de uma escola padrão de uma área urbana. Estou falando daquelas escolas que estão a dois dias de navegação por um rio para se chegar. Como esperar que um diretor de uma escola localizada no meio do Pantanal possa implementar o Novo Ensino Médio sem que haja uma formação adequada", questionou.

Ele destacou, também, a importância da participação da Universidade, pois ela faz a construção de um aprendizado conjunto. "É uma escuta da realidade, é uma ação importantíssima que é ouvir qual a dificuldade que cada diretor e cada diretora enfrenta para implementar uma política pública", destacou o secretário.

Compuseram a mesa de abertura do seminário a secretária Kátia Helena Serafina Cruz Schweickardt (MEC/SEB), Antônio Carlos Amorim (DED/CAPES) e Luiz Fernandes Dourado da Anpae.

Adersino Junior, Comunicação SED