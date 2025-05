Mutirão leva cidadania e inclusão ao Bairro Santa Emília neste sábado (31)

A população do Bairro Santa Emília recebe neste sábado (31) o Mutirão Todos em Ação, uma grande mobilização de cidadania que reúne mais de 300 serviços gratuitos em um só lugar. Das 8h ao meio-dia, a Escola Municipal Maria Tereza Rodrigues será o ponto de encontro entre poder público e comunidade, com atendimentos nas áreas da saúde, assistência social, educação, cultura, lazer e muito mais.

Entre os serviços oferecidos estão emissão e atualização de documentos (Carteira de Trabalho), atendimentos de vacinação, orientação jurídica e social, cortes de cabelo, consultas veterinárias, atividades recreativas para crianças, entre outros atendimentos.

O evento é resultado de uma ampla articulação entre diversos setores públicos e entidades parceiras, como a Prefeitura de Campo Grande, Câmara Municipal, Governo do Estado, Fecomércio MS, Senac, projeto Mutirão e dezenas de secretarias e instituições que se unem para levar cidadania aos bairros.

Além do acesso a serviços essenciais, o mutirão também promove cultura e entretenimento, com atividades educativas, sorteios e exposições, proporcionando um ambiente acolhedor para toda a família.

A Sesau realiza atendimentos médicos, exames, vacinação, orientações em saúde e atividades de promoção ao bem-estar na escola e na Unidade de Saúde da Família (USF) Santa Emília, que também estará aberta.

Para utilizar os serviços, é necessário apresentar os documentos originais e levar uma cópia. A expectativa é de grande participação da comunidade, em mais uma edição marcada pela promoção da cidadania e pela presença do poder público junto à população.

A prefeita Adriane Lopes ressalta que o Mutirão Todos em Ação é uma ferramenta de transformação que leva dignidade às regiões mais afastadas. “O projeto simboliza o cuidado com as pessoas. Quando levamos serviços básicos para mais perto das famílias, estamos construindo uma cidade mais humana e com mais oportunidades para todos. É assim que Campo Grande segue avançando, com justiça social e compromisso com a população”, afirmou.

Serviço

Mutirão Todos em Ação – Bairro Santa Emília

Data: 31 de maio (sábado)

Horário: das 8h às 12h

Local: Escola Municipal Maria Tereza Rodrigues

Endereço: Rua Coronel Adauto Barbosa, nº 350 – Bairro Santa Emília

Mais de 300 Serviços Gratuitos

RG (1ª via infantil e 2ª via isentos), CPF (inscrição e regularização), Carteira de Trabalho, Junta Militar, MEI (abertura, inscrição), Cadastro Único, PCCR (progressão), Senhas, Bolsa Família, Passe Livre Estudantil, Identidade MS/PAS, Conciliação de dívidas, PROCON Estadual, Vale Renda, Ônibus da Vacina, Castramóvel, Vacinação de cães e gatos, Vacinação humana, Mamografia, Preventivo, Teste rápido (HIV, HCV, Sífilis e Hepatites B e C), Doação de sangue, Doação de Medula Óssea, Mutirão de Colonoscopia, Mutirão de Ultrassonografia, Exames Laboratoriais, Mamografia, Exposição de animais peçonhentos, Aferição de pressão e glicemia, Avaliação física, Orientações em saúde bucal, SESI Saúde, SESI Odonto, SESI Cozinha Brasil, OdontoSesc, Consultório Móvel, Serviços da Subsecretaria da Juventude, Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos, Subsecretaria de Políticas para Mulheres, PLANEJAR, AGRAER, SEGEM, SUBEA, Sedhast, SED, Agehab, Agetran, Guarda Civil Metropolitana, SAS, Funsat, FAC, Planurb, Suasc, Semed, Sesc, Senac, Sebrae, Sesi, Senai, Senar, Sistema Fecomércio, Sistema Fiems, Sistema Famasul, Energisa, OAB/MS, Defensoria Pública, Advocacia AMAMSUL, Jurídico Itinerante, Cartórios, Tribunal de Justiça, Sistema S, Ligas Acadêmicas, Associação Médica, Conselho Regional de Psicologia, CRA, SLEAD, SLEP, Seleta, FAC, FUNESP, SAS, Funesp, IMPCG, Funtrab e FunSat, Instituições de Ensino e Centros Universitários, Senai e Funsat, SED, Escolas Municipais, Escolas Estaduais, Unidades Educacionais, Instituto Federal de MS, UEMS, UFMS, UCDB, Uniderp, Estácio, Unigran, Unicesumar, Unopar, Unip, Unifac, Uninassau, FCG, UNIC, Faculdade Insted, Faculdade Novoeste, Faculdade Estácio de Sá, Hospital São Julião, Hospital do Câncer Alfredo Abrão, Cassems, CEM, CCS e UBSs do município, Hospital Universitário, Hospital Regional, Hospital de Câncer, Hospital da Criança, CIEE e IEL, Exército Brasileiro, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Ambiental, Polícia Militar, Polícia Civil, DETRAN, DOF, PRF, PF, Receita Federal, Exército Brasileiro, Marinha do Brasil, Exército Brasileiro, Marinha do Brasil, Força Aérea Brasileira, Base Aérea de Campo Grande, Exército Brasileiro, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas do Estado, Conselho Estadual de Educação, Conselho Estadual de Saúde, Defensoria Pública Estadual, Defensoria Pública da União, Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal de Justiça de MS, Delegacia da Mulher, Delegacia do Consumidor, Câmara Municipal de Campo Grande, Assembleia Legislativa e Governo do Estado de MS.

#ParaTodosVerem A foto de capa mostra atendimento no Todos em Ação edição anterior.