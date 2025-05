Com vacinação, ação emergencial “Inverno Acolhedor” atende 64 pessoas em situação de rua no Parque Ayrton Senna

Na segunda noite da ação emergencial Inverno Acolhedor – Ponto de Apoio no Frio, 64 pessoas em situação de rua foram acolhidas no Parque Ayrton Senna. A estrutura, montada pela Prefeitura de Campo Grande e coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SAS), também ofereceu vacinação contra a gripe, por meio do Consultório na Rua da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

De acordo com a SAS, em dois dias de ação já foram contabilizados 118 atendimentos no ponto de apoio, que conta com uma estrutura humanizada. O local funciona das 18h às 6h e tem como objetivo oferecer proteção durante o período de frio intenso que atinge a capital.

A prefeita Adriane Lopes ressaltou a importância da vacinação como medida de saúde pública. “Campo Grande está em situação de emergência, e a vacinação de toda a população é essencial para reduzirmos os índices de internações. Nesta noite, os serviços foram oferecidos para garantir que essa população vulnerável também esteja imunizada”, afirmou.

A vice-prefeita e secretária de Assistência Social e Cidadania, Camila Jara Nascimento, acompanhou os atendimentos e destacou o êxito da mobilização intersetorial. “Está sendo uma ação muito bem-sucedida, principalmente pelo sentimento de acolhimento. Em apenas duas noites, já totalizamos 118 pessoas acolhidas, superando nossas expectativas. A SAS tem atuado em parceria com a Defesa Civil, acompanhando a previsão do tempo para antecipar os preparativos. A ação será realizada sempre que a temperatura for igual ou inferior a 12°C”, destacou.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Das 64 pessoas atendidas na segunda noite, cinco buscaram o ponto de apoio de forma espontânea. As demais foram encaminhadas pelas equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas), que atuaram durante toda a noite e madrugada.

A estrutura do ponto de apoio oferece colchões, cobertores, alimentação noturna, atendimento do Consultório na Rua (Sesau), espaço pet e acompanhamento permanente das equipes de abordagem social.

Ao fim do acolhimento, às 6h da manhã, os atendidos são orientados a seguir para o Centro POP, onde podem continuar acessando os serviços da rede municipal de assistência social.

Projeto Inverno Acolhedor

O projeto “Inverno Acolhedor” foi desenvolvido com base nos alertas de temperatura igual ou inferior a 12ºC emitidos pela Defesa Civil. A estrutura no Parque Ayrton Senna será montada somente nas noites de frio intenso, com funcionamento das 18h às 6h.

O espaço utilizado conta com salas internas fechadas, colchões, alimentação fornecida por entidades parceiras, entrega de agasalhos e estrutura para receber também os pets que acompanham essa população.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A ação é coordenada pela SAS e executada em parceria com a Superintendência de Política de Direitos Humanos (SDHU), Defesa Civil Municipal, Funesp, Sesau, Proteção Social Especial e entidades da rede socioassistencial.

Assistência contínua

Além do ponto de apoio emergencial, a Rede Municipal de Assistência Social segue com os atendimentos de rotina. Apenas entre janeiro e maio deste ano, mais de 4 mil cobertores foram entregues a pessoas em situação de rua e famílias vulneráveis, por meio dos Cras, Centros de Convivência e do próprio Seas.

O Centro POP também permanece em pleno funcionamento, oferecendo atendimento técnico, alimentação, higiene, encaminhamentos e apoio psicossocial. Até 19 de maio, o equipamento contabilizava mais de 5,5 mil atendimentos técnicos e mais de 22 mil refeições servidas.

A população pode colaborar com as ações informando sobre pessoas expostas ao frio pelos telefones (67) 99660-6539, 99660-1469 ou 156. As equipes do Seas atuam 24 horas por dia, todos os dias da semana, realizando busca ativa em toda a Capital.

