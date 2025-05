Polícia Civil prende homem por tráfico de drogas em Aparecida do Taboado

Na tarde de quarta-feira (28), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Aparecida do Taboado, efetuou a prisão de um homem pelo envolvimento com o tráfico de drogas. A captura ocorreu no bairro Jardim Redentora, em Aparecida do Taboado-MS.

A ação foi desencadeada após denúncia anônima indicar a existência de um ponto ativo de venda de entorpecentes na região. As informações também apontavam que o autor utilizava uma motocicleta para realizar entregas de drogas em diferentes locais da cidade.

Com base no relato e em diligências anteriores, os investigadores foram até a residência apontada, onde constataram movimentação suspeita e odor de maconha. No momento da abordagem, o indivíduo tentou fugir, mas foi contido pelos policiais civis.

Durante revista pessoal e busca no imóvel, foram apreendidas seis porções de maconha (totalizando aproximadamente 230g), dois aparelhos celulares, uma balança de precisão, um rolo de plástico filme e R$ 72 em dinheiro. Também foi identificado que parte da droga havia sido recentemente desenterrada do quintal, o que indica tentativa de ocultação do material ilícito.

O autor, de 19 anos, possui histórico de atos infracionais análogos ao tráfico e já havia sido preso em flagrante por esse mesmo crime em outras ocasiões. Ele foi autuado em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Aparecida do Taboado para os procedimentos legais. As investigações continuam para identificar possíveis colaboradores.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população e informa que denúncias anônimas podem ser feitas pelos canais oficiais, com garantia de sigilo.