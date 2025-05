Comissão aprova projeto que obriga presídio a instalar bloqueador de celular

Segundo Fahur, o custo de implementação é ínfimo diante dos prejuízos que as organizações criminosas causam ao Estado brasileiro com suas ações orquestradas de dentro dos presídios.

Fim da vulnerabilidade O relator, deputado Sargento Fahur (PSD-PR), afirmou que é uma "aberração" a liberdade com que celulares circulam nos presídios e a proposta traz mudanças efetivas para combater a prática.

Palumbo avalia que as atuais medidas de fiscalização são insuficientes para controlar o uso de celulares nos presídios.

Medidas atuais insuficientes Autor do projeto, o deputado Delegado Palumbo (MDB-SP) argumenta que o objetivo é neutralizar a comunicação ilícita entre detentos e pessoas fora do sistema prisional.

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 4389/24 , que torna obrigatória a instalação de bloqueadores de sinal de celular em todos os estabelecimentos prisionais do Brasil.

