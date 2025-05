Bonito avança com investimento de R$ 613 milhões do Governo de MS e entrega de casas, asfalto e escolas

Conhecido pela beleza natural e forte vocação turística, o município de Bonito vem consolidando seu desenvolvimento com um expressivo investimento do Governo de Mato Grosso do Sul, mais de R$ 613 milhões em obras e projetos em execução. Parte deles foram entregues quinta-feira (29) pelo governador Eduardo Riedel, em visita à cidade - que recebe neste fim de semana o Fórum Lide COP-30 para discutir ações diversas de sustentabilidade ambiental, social e econômica.

Ao todo, R$ 42 milhões em obras de infraestrutura, habitação, saneamento e educação foram entregues à população bonitense, incluindo 50 casas no Residencial Rio da Prata, onde ocorreu a cerimônia de entrega com a participação de moradores e autoridades estaduais e municipais. As novas habitações foram erguidas pelo Governo Federal, com contrapartida do Estado, somando R$ 5,8 milhões de investimento.

"O propósito do Governo é atender as pessoas, nas mais diversas áreas. Hoje dezenas de famílias estão recebendo uma casa e realizando um sonho, e o Governo precisa trabalhar para levar o necessário, entregar aquilo que a população precisa. O investimento em obras estruturantes é pesado, garante o desenvolvimento e que o resultado chegue para toda sociedade", frisa o governador Eduardo Riedel.

As 50 unidades habitacionais fazem parte da segunda de três etapas do Residencial Rio da Prata, um projeto de redução do déficit habitacional e promoção da dignidade para famílias de baixa renda. Essas moradias, cada uma com 44 m² de área útil, totalizarão 151 residências no local.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Os esforços do Governo de Mato Grosso do Sul e demais parceiros - União, município, bancada federal - têm impulsionado melhorias em saúde, educação, infraestrutura e habitação em Bonito, refletindo o compromisso governamental com o municipalismo e com o crescimento e a qualidade de vida dos sul-mato-grossenses.

"Entregar casas é mais do que um sonho, é uma realidade do desenvolvimento, e nosso Estado tem trabalhado na infraestrutura e na austeridade fiscal para ter condições de fazer inúmeras entregas, como essas aqui em Bonito", comenta o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Gerson Claro.

Além disso das casas, o Governo do Estado investiu na melhoria da infraestrutura urbana com pavimentação asfáltica e drenagem em diversos bairros, incluindo o Residencial Rio da Prata, Cohab e Marambaia 2 e 3, por meio do programa MS Ativo Municipalismo. Esses investimentos visam garantir melhor mobilidade, segurança e acessibilidade na região, somando praticamente de R$ 9 milhões em recursos.

Na área de saneamento, destaque para a ampliação do sistema de abastecimento de água, que inclui a construção de dois reservatórios de 500 m³, elevatórias, tratamento e quase 5 km de redes de distribuição. Essa obra, avaliada em R$ 8 milhões, promete melhorar o abastecimento hídrico da cidade e impulsionar o desenvolvimento sustentável e o turismo local.

O prefeito Josmail Rodrigues destacou as entregas como frutos de uma política de governo municipalista. Para ele, que classificou como 'sonho' as entregas, novas obras de infraestrutura serão lançadas no município nos próximos meses, com apoio da gestão estadual e da bancada federal.

Ainda no campo da infraestrutura, o governador Eduardo Riedel fez a entreg de obra de restauração da rodovia MS-178, importante rota turística e comercial, que liga Jardim a Bonito. Ali, foi restaurado mais de 13 km de estrada e adequado a capacidade de tráfego, ao custo de aproximadamente R$ 19,7 milhões. Outra rodovia que recebeu melhoras foi a MS-382, somando R$ 2,2 milhões. Já na educação foram aplicados R$ 2,1 milhões na reforma da Escola Estadual Luiz da Costa Falcão.

"Com a retomada do Minha Casa Minha Vida, já passamos de 3 mil moradias entregues em Mato Grosso do Sul e R$ 500 milhões em investimentos. As parcerias, entre Uniao, Estado e municípios é fundamental para reduzir o déficit de casas", conclui o superintendente regional da Caixa, Augusto Vilhalba.

Nyelder Rodrigues e Ludyney Moura, Comunicação Governo de MS

Fotos: Saul Schramm/Secom

