Semana termina com a oferta de 1.797 vagas na Funsat

São previstos recrutamentos em 147 profissões, nesta sexta-feira (30), na Agência de Intermediação de Empregos da Funsat (Fundação Social do Trabalho). As chances de contratação possíveis estão no total de 1.797 vagas do dia, anunciadas por 196 empresas.

Há vagas para: açougueiro (40 postos), analista ambiental (1 posto), assistente de cobrança (1 posto), atendente de padaria (37 postos), balconista de açougue (4 postos), costureira em geral (10 postos), encanador (2 postos), inspetor de qualidade (2 postos), operador de caixa (234 postos), servente de obras (16 postos), e uma vaga ativa para tecnólogo em automação.

Entre as 1.235 vagas de “perfil aberto”, a Fundação aponta sete destaques. Contratações que não exigem experiência prévia, na lista para “treinamento remunerado”, que incluem procuras por aprendiz de mecânica de manutenção (1 posto), auxiliar administrativo (2 postos), auxiliar de limpeza (118 postos), jardineiro (4 postos), operador de Telemarketing Ativo (10 postos), repositor em supermercados (200 postos), além de uma vaga para vendedor interno.

Prioritários ao público PCD (Pessoa com Deficiência), o órgão informa 12 anúncios, de sete atividades: agente de saneamento (1), assistente para administrativo (5), auxiliar administrativo (3), auxiliar de limpeza (1), porteiro (1), vendedor interno (1).

Para mais informações, o telefone de contato é o (67) 4042-0585/Ramal 5800, ou envie a sua mensagem no perfil @ funsat.cg no Instagram. Vale lembrar que para concorrer a alguma das oportunidades é preciso estar com o cadastro atualizado na Agência de Empregos da Funsat, procedimento essencial e anterior à realização do filtro de vagas. A consulta é gratuita e viabilizada pela Prefeitura de Campo Grande e pelo Ministério do Trabalho e Emprego do Governo Federal.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Confira o quadro geral das opções de recrutamento da data: