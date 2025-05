MS ao Vivo traz show gratuito do Atitude 67 em junho no Parque das Nações Indígenas

A edição de junho do projeto MS ao Vivo terá como destaque o grupo de pagode Atitude 67. O show será realizado no dia 15 de junho, a partir das 17 horas, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. A abertura ficará por conta do grupo Top Samba e, entre as apresentações, o público poderá conferir a intervenção artística “Andança Brincante”, do Ateliê Ramona Rodrigues. A entrada é gratuita.

O MS ao Vivo é uma iniciativa do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), em parceria com o Sesc-MS (Serviço Social do Comércio). O projeto promove ao longo do ano uma intensa programação de shows nacionais, consolidando o Estado como um dos principais polos culturais da região Centro-Oeste.

Nesta edição, o Atitude 67 apresenta o projeto “Sunset Meia Sete”, cuja primeira parte do EP dá o tom do verão e traduz a essência dos fins de tarde. Mais que um novo trabalho, o lançamento representa uma fase de amadurecimento musical da banda, com colaborações especiais e uma fusão singular de ritmos.

Reconhecida como uma das bandas mais executadas nas rádios brasileiras — segundo o ranking da Connectmix —, a Atitude 67 oferece um som renovado, que mescla pagode, sertanejo, samba, pop e outros estilos musicais.

“Esse lançamento representa uma virada de chave para a gente. Criamos esse projeto pensando em um ‘rolê de fim de pôr do sol’, seja na cidade, na praia ou no campo, depois de um dia de verão. Queremos transmitir essa vibe na nossa música, em sintonia com o momento que estamos vivendo”, comenta Pedrinho, cantor e compositor do grupo.

“Sunset Meia Sete” simboliza uma nova fase artística e pessoal do grupo, criado com a proposta de um “pagode do pôr do sol”, transmitindo leveza e energia típicas dos dias quentes. O EP1 inicia essa jornada, que continuará com uma segunda parte repleta de novidades e colaborações, prevista para ser lançada em breve.

Formado por Pedrinho, Leandrinho, GP, Eric, Karan e Regê, o grupo teve início ainda no ensino médio, quando os integrantes — amigos de infância — se apresentavam para colegas em rodas de samba improvisadas. Ganhando notoriedade em Campo Grande, decidiram deixar tudo para trás e seguir o sonho de viver da música. A mudança para São Paulo foi estratégica, já que Pedrinho morava na capital paulista por conta dos estudos.

No fim daquele ano, o grupo se estabeleceu em São Paulo. À época chamado apenas “Atitude”, passou a ser identificado pelos contratantes como “os meninos do 67”, em referência ao código DDD de Mato Grosso do Sul. Adotando o número ao nome oficial, Atitude 67, a banda começou a se apresentar em diversos bares da cidade.

A crescente popularidade levou à gravação do primeiro projeto profissional: um audiovisual ao vivo com 14 faixas autorais, que somam mais de 560 milhões de reproduções no Spotify. Entre os maiores sucessos estão os hits “Saideira” e “Cerveja de Garrafa”.

Abertura com Top Samba

O grupo Top Samba, responsável pela abertura do evento, foi criado em 2006, em Campo Grande, e se destacou no cenário do pagode local pela sua energia contagiante. Formado por Vini Barreto, Lucas Bastos, Alex Júnior e Abdon Neto, lançou seu primeiro álbum em 2008 e logo passou a se apresentar em todo o Estado.

Ao longo da carreira, o Top Samba dividiu o palco com artistas renomados como Exaltasamba, Ivete Sangalo e Henrique & Juliano. Em 2018, o grupo ultrapassou 1 milhão de streams com o hit “Tá Sensacional”, seguido pelo audiovisual “Do Nosso Jeito” (2019) e a estreia em São Paulo. Durante a pandemia, lançou oito músicas e quebrou recordes de reprodução. Em 2022, criou o projeto “Pôr do Samba”, que permaneceu em atividade por mais de dois anos.

No ano seguinte, o grupo lançou o projeto “Top Samba ao Vivo no Severina”, que viralizou com vídeos nas redes sociais e abriu novas portas em São Paulo e Mato Grosso do Sul. Em 2025, sob a gestão da Sell Music Hub, o grupo se consolida no cenário paulista e prepara um novo audiovisual com participação do Atitude 67, além de expandir o projeto Pôr do Samba para diversas cidades brasileiras.

Intervenção cultural

Entre as apresentações musicais, o público poderá prestigiar o espetáculo “Andança Brincante”, do Ateliê Ramona Rodrigues. Trata-se de um cortejo cênico-musical, colorido e alegre, que celebra as cantigas de roda e as brincadeiras populares tradicionais. A performance é realizada pela Cia. de Brincantes, grupo fundado em 2013 e voltado à valorização da cultura da infância.

“Andança Brincante” é um convite para que o público vivencie ativamente o universo lúdico das tradições populares, com brincadeiras, brinquedos, parlendas, poesias, versos e canções do cancioneiro infantil brasileiro — como “Alecrim Dourado”, “Fui no Itororó”, “Se Essa Rua Fosse Minha”, entre outras. Crianças, jovens e adultos são convidados a brincar, cantar e dançar, resgatando memórias afetivas e fortalecendo vínculos por meio da arte.

Recomendações ao público

Para aproveitar o evento com conforto e segurança, o público deve se atentar às orientações: leve sua garrafa de água, mantenha-se hidratado e descarte o lixo corretamente. É permitido entrar no Parque com cooler pequeno (capacidade inferior a 10 litros), garrafa térmica, tereré e banquinho.

Não é permitida a entrada com garrafas de vidro, objetos perfurantes, animais domésticos e vendedores ambulantes não autorizados.

Karina Lima, Comunicação Setesc

Foto de capa: Bruna Cardoso