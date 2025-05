Governo de MS homologa obra de R$ 26,7 milhões para pavimentação no polo industrial de Ribas do Rio Pardo

O município de Ribas do Rio Pardo, que desponta como um dos principais cenários de crescimento econômico da região Centro-Oeste, irá receber obras e serviços importantes. A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) homologou nesta semana o resultado da concorrência pública que garante a segunda etapa das obras de infraestrutura urbana no acesso ao polo industrial da cidade.

A licitação, referente ao edital nº 009/2025, teve como vencedora a empresa Funchal Construção e Serviços Ltda, com valor final de R$ 26.795.085,97.

O projeto inclui a pavimentação asfáltica e a implantação do sistema de drenagem de águas pluviais no acesso que conecta a cidade ao complexo industrial — onde se concentram investimentos estratégicos no setor de celulose e cadeia florestal.

A homologação formaliza a adjudicação do contrato à empresa vencedora e representa um passo decisivo para a consolidação da infraestrutura de suporte à atividade produtiva local, num momento em que Ribas do Rio Pardo atrai novos empreendimentos e amplia sua capacidade logística.

O secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, destacou o caráter estruturante da obra. “Essa pavimentação não é apenas asfalto. É infraestrutura pensada para garantir competitividade à indústria, atrair novos investimentos e gerar empregos. Ribas vive um momento histórico, e o Estado está cumprindo seu papel como indutor do desenvolvimento”.

As obras devem ser iniciadas nos próximos meses, após a emissão da ordem de serviço. A concorrência foi conduzida conforme os termos da nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) e teve como critério de julgamento o menor preço por empreitada de preço unitário.

Alexsandro Nogueira, Comunicação Governo de MS

Foto: Chico Ribeiro/Secom/Arquivo