Vôlei de praia registra recorde de participação nos Jogos Escolares da Juventude de MS

Os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul seguem em andamento na cidade de Três Lagoas até o dia 1º de junho, reunindo atletas na faixa etária de 15 a 17 anos. Nesta terceira fase da competição, entram em cena as disputas de handebol, basquetebol e vôlei de praia.

Com um número recorde de 91 duplas inscritas, sendo 45 duplas femininas e 46 masculinas, o vôlei de praia registrou um aumento de aproximadamente 28% em relação ao ano passado, quando foram 71 duplas. O crescimento expressivo da modalidade levou à sua reclassificação, deixando de ser considerada individual para ser tratada como modalidade coletiva. O aumento na participação também exigiu ampliação na programação dos jogos, demandando mais dias de competição para acomodar todas as partidas.

A mudança evidencia a popularização do vôlei de praia entre os jovens sul-mato-grossenses e o fortalecimento das modalidades coletivas dentro dos Jogos Escolares. Organizada pela Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), por meio da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), a competição em 2025 conta com representantes de 63 municípios e mais de 3,2 mil participantes, entre atletas, técnicos e dirigentes.

Entre os talentos promissores do vôlei de praia sul-mato-grossense está Kesia Rafaela dos Santos, de 16 anos, atleta de Três Lagoas. “Eu jogo vôlei de praia há dois anos, mas venho do vôlei de quadra, que treino desde os 12 anos. A principal diferença está nas regras, como o uso da espalmada, o croc e a proibição da digital dos dedos no vôlei de praia”, explica Kesia. Ela relembra a conquista do segundo lugar na edição passada dos Jogos Escolares e, junto de sua parceira, busca agora o lugar mais alto do pódio.

Sua dupla, Clara Ventania, também de 16 anos, compartilha a expectativa pelo título. “No ano passado, minha parceira e eu ficamos em segundo, perdendo um jogo acirrado por 18 a 16. Agora, estamos focadas em conquistar o primeiro lugar”.

Sobre o crescimento da modalidade, Clara destaca o aumento do interesse e do conhecimento do público. “Muita gente ainda não conhece o vôlei de praia, pensando que só existe o vôlei de quadra. Mas, assim como eu e minha parceira, muitas pessoas têm se apaixonado pelo esporte. Com o sucesso dos atletas, o interesse vem crescendo”.

A maior referência para as jovens é a dupla brasileira campeã olímpica nos Jogos de Paris-2024, Ana Patrícia e Duda. A três-lagoense Clara descreve a emoção ao acompanhar a conquista.

“Foi uma experiência incrível ver a representatividade do Brasil nas Olimpíadas. Eu, minha parceira e nossa técnica assistimos tudo juntos na casa dela. Acompanhamos de perto a trajetória da Ana Patrícia e da Duda, que já foram campeãs do circuito brasileiro. Ver elas conquistando o ouro olímpico foi emocionante. Pensamos: ‘Caramba, a gente esteve com elas nos torneios nacionais, assistimos aos jogos de perto, temos até fotos com elas!’ Foi uma inspiração enorme que marcou muito para a gente”, detalhou a estudante-atleta.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

