Cultura, sabores regionais e geração de renda: Governo do Estado apoia o Festival do Hambúrguer

Unindo criatividade gastronômica e uma programação cultural diversificada, o 3º Festival do Hambúrguer está sendo realizado de quinta-feira (29) a domingo (1º), na Vila Morena, localizada nos altos da Avenida Afonso Pena, em Campo Grande. Com entrada gratuita, o evento conta com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul).

Organizado pela Associação dos Hamburgueiros de Mato Grosso do Sul, o festival oferece ampla estrutura, espaço kids e atrações musicais para todos os gostos. A programação musical contará com as bandas V12 e Doze2 nesta quinta-feira (29); Max Henrique na sexta (30); Us Karas da Kombi e Alziras no sábado (31); e a dupla sertaneja Alex & Yvan no domingo (1º).

Além do apoio cultural, o Governo do Estado também contribuiu com a viabilização da infraestrutura do evento, assegurando que o festival ocorra de forma segura, confortável e com qualidade para expositores e visitantes.

“Desde o início do movimento, o Estado tem sido um parceiro fundamental no fortalecimento do mercado de hambúrgueres, apoiando iniciativas que unem gastronomia, cultura e entretenimento, acreditando no potencial do setor na geração de renda e fortalecimento da economia criativa. Um suporte importante que viabilizou o crescimento do Festival, ajudando a transformar o que era um sonho em um evento grandioso”, destaca o presidente da Associação dos Hamburgueiros de Mato Grosso do Sul, Weslley Renovato.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

O apoio institucional também se dá por meio da Lei de Incentivo à Gastronomia, de autoria do deputado estadual Pedro Caravina. Segundo Weslley Renovato, a legislação criou um ambiente favorável para a realização de eventos como o Festival do Hambúrguer, promovendo a valorização da cadeia produtiva local e reforçando a identidade gastronômica sul-mato-grossense.

Diversidade de sabores

Consolidado como um dos principais eventos gastronômicos da Capital, o Festival do Hambúrguer reúne mais de 30 tipos de hambúrgueres artesanais, além de dez variações de batata frita, petiscos, espetos, chopes artesanais e sobremesas como gelato, crepes e pudim.

O valor dos hambúrgueres foi mantido em R$ 35, independentemente da escolha do menu, com exceção das opções vegetarianas e das batatas fritas.

Serviço

O 3º Festival do Hambúrguer acontece de 29 de maio a 1º de junho, nos altos da Avenida Afonso Pena, em Campo Grande. O horário de funcionamento é das 17h às 23h (de quinta a sábado) e das 10h às 22h no domingo. A entrada é gratuita.

O evento também contará com uma campanha solidária para arrecadação de cobertores, incentivando a solidariedade entre os participantes.

Marcio Breda, Comunicação Setesc

Fotos: Arquivo