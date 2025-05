Polícia Militar e PRF apreendem mais de 100 kg de maconha e prendem dois autores em flagrante em Rio Verde

Coxim (MS): Em uma ação conjunta, a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizaram uma grande apreensão de drogas na zona rural do município de Rio Verde (MS).

A operação resultou na apreensão de mais de 106 kg de maconha e na prisão de dois indivíduos envolvidos no tráfico.

A ocorrência teve início quando a equipe da Força Tática, juntamente com os militares da Patrulha Rural, recebeu informações sobre dois indivíduos em atitude suspeita que estavam com uma camionete apresentando problemas mecânicos na região da MS-427. De imediato, as guarnições deslocaram até o local e localizaram o veículo abandonado. No local, foi verificado que os suspeitos haviam retirado uma motocicleta que estava na carroceria e fugido.

Os policiais realizaram buscas acompanhando os rastros dos suspeitos e, durante a varredura na mata próxima, encontraram aproximadamente 106,6 kg de maconha, que estavam escondidos sob galhos e vegetação.