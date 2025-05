Prefeitura mantém cuidados com animais e doa toneladas de ração para OSCs

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Superintendência de Bem-Estar Animal (Subea), já distribuiu mais de 15 toneladas de ração para Organizações da Sociedade Civil (OSCs) cadastradas no órgão. A ação integra o Programa de Suporte Nutricional, criado em setembro de 2023, com o objetivo de apoiar a alimentação de cães e gatos vítimas de abandono ou maus-tratos, e que atualmente estão sob os cuidados dessas instituições.

Com 10 OSCs cadastradas, somente neste ano, 2 toneladas de ração foram repassados e, até o momento, o projeto já beneficiou 2.783 animais, entre cães e gatos, garantindo uma alimentação adequada e aliviando parte da sobrecarga enfrentada pelas entidades que atuam na linha de frente do acolhimento e reabilitação desses animais.

O superintendente de Bem-Estar Animal, Edvaldo Salles, reforça a importância da iniciativa. “Nosso compromisso é com a dignidade e o bem-estar dos animais. Essas doações fazem a diferença no dia a dia das instituições que acolhem animais em situações críticas. O programa veio para somar e fortalecer o trabalho dessas OSCs que são verdadeiras aliadas da causa animal”, afirmou.

Um dos beneficiados pelo programa é o Instituto de Proteção dos Ambiental de Mato Grosso do Sul (IDPAMS). Para o presidente da organização, Otanael da Silva, a ação tem sido essencial para manter o atendimento aos animais.

“A ajuda da Subea tem sido fundamental, e ela chega sempre na hora que mais precisamos. Com a doação, conseguimos direcionar recursos para cuidados veterinários e resgates. É uma parceria que tem salvado vidas”, declarou.

Além do Suporte Nutricional, as osc´s são assistidas pela prefeitura com consulta veterinária, vacinação antirrábica e polivalente (para cães), vermifugação, microchipagem e encaminhamento para castração em clínicas credenciadas. A superintendência tem a pretensão de repassar ainda esse ano, mais 8 toneladas de ração.