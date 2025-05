Com R$ 264 milhões, Governo de MS cria nova rota rodoviária e leva asfalto para Dois Irmãos do Buriti

Gestão municipalista, que leva resultados às pessoas. Com este lema o governador Eduardo Riedel entregou e lançou novas obras de infraestrutura em Dois Irmãos do Buriti. O evento realizado nesta quinta-feira (29) no município representa R$ 264 milhões, com investimentos em rodovias, novas pontes, saneamento e asfalto de bairros.

A principal obra foi a inauguração do primeiro lote (pavimentação) da rodovia MS-347, no trecho do entroncamento da MS-162, com a BR-419. Lá são R$ 91,5 milhões de investimento, onde foram implantados 33,96 km entre Dois Irmãos do Buriti e Anastácio.

No mesmo evento o governador lançou o segundo lote da rodovia (MS-347), que são mais 31,18 km de pavimentação, entre o limite de Dois Irmãos do Buriti/Anastácio até Nioaque (BR-419), que vai contar com R$ 155 milhões de recursos estaduais. Infraestrutura de qualidade que vai trazer benefícios diretos à população.

"Alegria muito grande vir aqui hoje entregar e lançar novas obras. Acompanhei toda transformação da cidade. Inauguramos e lançamos já o segundo trecho da MS-347. E para o segundo semestre vamos iniciar a MS-355 e terminar no ano que vem", garantiu o governador.

Riedel ainda citou os investimentos na área urbana da cidade. "Estamos levando pavimento aos bairros da cidade, pois os moradores precisam ter asfalto na frente da sua casa", completou.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Também foi entregue na MS-347 duas pontes de concreto, sendo uma sobre o Córrego Taquaruçu, com extensão de 52,20 metros, e outra sobre o Rio Dois Irmãos, de 59,60 metros de comprimento. São mais R$ 6,6 milhões de investimento. Segurança e melhor acesso para o escoamento da produção.

Com estas intervenções vai melhorar o fluxo logístico e promover maior integração entre os municípios, beneficiando moradores, produtores rurais e transportadores. A MS-347 encurtará em torno de 40 quilômetros a distância entre Campo Grande e cidades como Nioaque e Jardim. Surge assim uma nova rota de desenvolvimento, que vai contribuir inclusive com a região turística de Bonito.

Valdenor Mariano, morador do Assentamento Marcos Freire, é um dos beneficiados com as obras na rodovia. A estrada antes estava em péssimas condições, atrapalhando a ida dos moradores até a cidade.

"Nós sempre utilizamos a rodovia para se deslocar e fazer as compras na cidade. Havia muitos carros quebrados, a estrada de cascalho era ruim principalmente na chuva. Tinha muita reclamação. A pavimentação chegou e este sonho de muitos anos se tornou realidade. Somos gratos".

Representando as comunidades indígenas da cidade, o cacique Rodrigues Alcântara agradeceu a todos empenho do governador para levar melhorias ao município.

"Viemos aqui parabenizar o governador por estas melhorias. Em uma cidade pequena como esta precisamos do apoio do Estado. Estamos contentes com todas estas ações entregues".

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Fim da poeira

Para levar dignidade e uma vida melhor aos moradores, o governador entregou a pavimentação e drenagem de diversas ruas dos bairros Jardim Continental e Vila Nova em Dois Irmãos do Buriti. É o fim da poeira nos dias de calor e dos alagamentos na época de chuva.

Foram contempladas as ruas Saulastiano Ferreira da Silva, Vicente Anastácio, Malaquias Aguirres, Miguel João de Castro, Thomás Trindade, Cassiano Martins de Souza, Antônio Martins de Souza, Alfredo Galdino de Oliveira, Luís Takel, Cecílio Mascarenhas, João Albuquerque Cavalcante e Irmãos Kato.

No saneamento tem melhorias na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), por meio do Programa Avançar Cidades (2ª Etapa), com a implantação de uma área de vivência anexa ao laboratório, assim como totem de identificação e uma série de ações para expandir o serviço.

O prefeito de Dois Irmãos, Wlademir de Souza ressaltou que as obras entregues vão impactar de maneira profunda a vida da população. "São investimentos com o propósito de levar desenvolvimento para cidade. Assim nos sentimos mais conectados aos nossos vizinhos e vai favorecer muitas famílias. Progresso,. desenvolvimento e bem-estar".

Por todo este apoio e parceria com a cidade, o governador Eduardo Riedel recebeu o título de cidadão buritiense da Câmara Municipal.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Leonardo Rocha, Comunicação Governo de MS

Fotos: Álvaro Rezende/Secom