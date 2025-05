Projeto de resolução institui homenagens aos profissionais de rodeio

Nesta quinta-feira (29) começou a tramitar na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), o Projeto de Resolução 5/2025 , de autoria do deputado Caravina (PSDB), com a finalidade de instituir, no Parlamento Estadual, a Medalha e o Diploma de Honra ao Mérito Legislativo em homenagem aos profissionais de rodeio.

De acordo com a proposta, as honrarias serão destinadas aos profissionais cuja atividade consiste na participação direta das atividades do rodeio, reconhecendo sua contribuição esportiva e cultural para a preservação e valorização do esporte, considerado tradicional no Estado.

Para o parlamentar, o rodeio é uma das expressões culturais mais enraizadas nas tradições da população sul-mato-grossense, sendo símbolo de identidade, história, e dos costumes que moldaram a formação de Mato Grosso do Sul. “Os rodeios são, em sua essência, eventos esportivos e festivo, além de manifestações culturais que movimentam significativamente a economia do nosso Estado, fomentando o turismo, gerando empregos diretos e indiretos, além de manterem viva a cultura rural. Os profissionais de rodeio são protagonistas desses eventos, promovendo, cada um com suas funções bem definidas, o espetáculo desta atividade de alto risco e de extrema complexidade”, destacou Caravina.

O texto menciona que a homenagem será entregue, preferencialmente, na semana do dia 4 de outubro, data em que se comemora o Dia Nacional do Rodeio, instituído pela Lei Federal nº 13.992/2019 . O evento será realizado por meio de sessão solene na Assembleia Legislativa.