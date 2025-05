Sesau leva serviço móvel de exames do CCZ ao Jardim Noroeste nesta sexta-feira (30)

“Nosso compromisso é garantir que todos tenham acesso aos serviços de saúde, inclusive no cuidado com os animais e na prevenção das zoonoses. O trabalho da CCZ nas comunidades é fundamental para proteger não só a saúde dos animais, mas também das famílias campo-grandenses”, afirma Rosana Leite.

Compromisso com a saúde pública

Além dos exames, a ação tem caráter educativo, com a exposição de exemplares vivos de escorpiões, caramujos e taturanas, utilizados para conscientizar a população sobre os riscos e as formas corretas de manejo e prevenção.

• Identificação de espécies de escorpiões, caramujos e taturanas, com orientação à população sobre riscos e medidas de controle desses animais peçonhentos.

Durante a ação, a equipe do CCZ realiza:

“Essa ação é importante, pois acessa pessoas que talvez não teriam condições de ir até o CCZ para realizar os exames que o nosso laboratório oferece. Dessa forma, a CCZ aumentará, ainda mais, a vigilância das zoonoses e o controle de animais peçonhentos nas regiões de vulnerabilidade social”, destaca o médico veterinário Cleber Galvão, gerente técnico do laboratório da CCZ.

O projeto “CCZ nas Ruas – Serviço Móvel de Exames” estará nesta sexta-feira (30), no Bairro Jardim Noroeste, oferecendo gratuitamente exames para cães, gatos e serviços de identificação de animais peçonhentos (principalmente escorpiões). A ação acontece das 8h às 11h30, na ConstruaGro, localizada na Rua Indianápolis, nº 1575.

