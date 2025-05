Alckmin passa por exames após sentir enjoo e dores abdominais

Além de vice-presidente, Alckmin é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. >> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

De acordo com a assessoria, Alckmin cancelou a agenda do dia e segue na unidade hospitalar.

O vice-presidente Geraldo Alckmin passou por consulta médica e exames no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, após um quadro de enjoo e de dores abdominais, na manhã desta quinta-feira (29).

