PMMS fortalece laços com a Polícia Nacional do Paraguai

Campo Grande (MS) – A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), por intermédio da Diretoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos (DPCOM) e por meio do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), realizou um encontro na cidade de Assunção, no Paraguai, para dar continuidade às tratativas do 2º Curso Internacional de Instrutores do Proerd.

A reunião de cooperação contou com representantes da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul e da Polícia Nacional do Paraguai. A PMMS foi representada pelo diretor da DPCOM e Coordenador Estadual do Proerd, Coronel PM Alexandre, pelo instrutor do Proerd, Subtenente Barcellos, e por demais integrantes da equipe. A comitiva foi recepcionada pelo Comandante da Polícia Nacional do Paraguai, Comissário-Geral Comandante Carlos Humberto Benítez González.

Foto: Divulgação/PM - MS

Também estiveram presentes o Comissário-Geral Diretor Ramón Javier Morales Ojeda — Subcomandante da Polícia Nacional; o Comissário-Geral Diretor Omar Méndez — Diretor-Geral de Prevenção e Segurança; o Comissário-Geral Inspector Ignacio Muñoz — Diretor de Prevenção e Segurança do Departamento de Amambay; e Julio Winckler, presidente da “Asociación Pastoral de la Sobriedad”, em Pedro Juan Caballero.



Durante o encontro, foram abordadas ações integradas de segurança e de prevenção ao crime, especialmente nas regiões de fronteira, tendo como foco das discussões a realização do 2º Curso Internacional do Proerd. Essas ações, que visam combater o crime, reforçam os vínculos institucionais e o compromisso mútuo com a proteção da sociedade.



Assessoria de Comunicação Social da DPCOM