Polícia Civil realiza operação contra furto de energia na região do Lagoa, em Campo Grande

Na manhã de hoje (29), a 6ª Delegacia de Polícia deflagrou a “Operação Iluminar – RU Lagoa”, com apoio da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, do Instituto de Criminalística e da empresa Energisa S/A. Ação visa combater furtos de energia elétrica e fraudes na medição de energia em imóveis na Capital, em especial na Região Urbana do Lagoa.

As diligências foram desenvolvidas por duas equipes policiais, uma equipe da criminalística e 16 equipes da concessionária, que realizaram mapeamento e vistorias em 37 imóveis na região.

As equipes constataram irregularidades em diversos locais, que foram saneadas pela concessionária e resultaram na prisão em flagrante de quatro pessoas, duas das quais foram encaminhadas para 6ªDP e duas para a DEPAC/CEPOL, onde foram autuadas por furto de energia e de furto qualificado pela fraude, com penas de até oito anos de prisão.

Além do caráter repressivo, a ação tem efeito pedagógico, desestimulando as pessoas a esse tido de conduta, também conhecida como “gato”, a qual acarreta sobrecarga da rede elétrica, deixando o sistema mais suscetível a interrupções e oscilações, põe em risco a segurança dos usuários e gera prejuízo financeiros aos demais consumidores regulares, que arcam com grande parte do custo inerente às perdas.

Para denunciar o furto de energia, a população pode utilizar o email [email protected] ou utilizar os canais de atendimento da Energisa. A identidade de quem denuncia será mantida em total sigilo.