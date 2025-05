Polícia Civil prende responsável por armadilha eletrificada que matou três cães em assentamento em Ladário

A Delegacia de Polícia de Ladário identificou e prendeu em flagrante, na manhã desta quinta-feira (29), o responsável por instalar uma armadilha eletrificada irregular que causou a morte de três cães no Assentamento 72, zona rural do município.

O caso foi registrado após o tutor dos animais comparecer à Delegacia relatando que seus cães da raça americano caçador, haviam sido eletrocutados ao se aproximarem de uma suposta cerca elétrica instalada no lote de seu vizinho. Os animais atuavam como cães de guarda e apoio no manejo do gado.

Diligências imediatas foram realizadas pelas equipes de investigação e perícia, que constataram tratar-se, na verdade, de uma armadilha improvisada com tela energizada ao nível do solo, sem qualquer sinalização ou dispositivo de segurança. Os três cães estavam mortos no local.

Durante os levantamentos, o autor, de 66 anos, foi identificado e tentou evadir-se do local momentos antes da chegada da equipe policial. Após apuração de seu paradeiro, ele foi localizado e conduzido à Delegacia de Polícia de Ladário, onde foi autuado em flagrante.