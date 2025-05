Caravina propõe honraria legislativa em reconhecimento aos profissionais de rodeio

O deputado estadual Caravina apresentou nesta quarta-feira (29) um Projeto de Resolução, que institui a Medalha e o Diploma de Honra ao Mérito Legislativo em homenagem aos profissionais de rodeio do Estado de Mato Grosso do Sul. A proposta será apreciada pela Assembleia Legislativa e, se aprovada, passará a integrar o calendário oficial de homenagens do Parlamento Estadual.

De acordo com o texto, a honraria será destinada a todos os profissionais que atuam diretamente nas atividades do rodeio, reconhecendo sua contribuição esportiva, cultural e social para a valorização e preservação desta tradição profundamente enraizada no cotidiano sul-mato-grossense.

A entrega da medalha e do diploma deverá acontecer, preferencialmente, na semana do dia 4 de outubro, data em que se celebra o Dia Nacional do Rodeio, instituído pela Lei Federal nº 13.992/2019, em sessão solene realizada na ALEMS.

Além do reconhecimento simbólico, o projeto reforça o papel do rodeio como vetor de desenvolvimento econômico. Os eventos movimentam o comércio local, geram empregos temporários e atraem grande público, especialmente em cidades do interior.

A iniciativa também prevê que a Mesa Diretora da Assembleia ficará responsável por definir o modelo da medalha e do diploma, bem como por comunicar oficialmente os homenageados sobre data e horário da cerimônia.

Com essa proposta, Caravina reafirma seu compromisso com a valorização das tradições e da cultura popular sul-mato-grossense, demonstrando sensibilidade ao reconhecer a importância daqueles que fazem do rodeio um espetáculo tradicional e um motor de identidade regional.