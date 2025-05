Ação conjunta entre Polícia Civil de MS e SP resulta na apreensão de mais de uma tonelada de drogas em Dourados

Na manhã desta quinta-feira (29), uma ação conjunta entre a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Dourados, e o Grupo de Operações Especiais (GOE) da Polícia Civil de São Paulo resultou na apreensão de mais de uma tonelada de drogas na região do distrito de Indápolis, em Dourados-MS.

Por volta das 11h, o SIG foi acionado por uma equipe do GOE, da Polícia Civil paulista, sediada em Presidente Prudente (SP), que estava em perseguição a um veículo Mitsubishi Eclipse Cross, de cor azul. O condutor havia desobedecido à ordem de parada policial e fugido por uma estrada vicinal na região.

Em resposta ao pedido de apoio, a equipe SIG foi até o local e localizaram o veículo abandonado em uma estrada vicinal paralela à Rodovia MS-276, a cerca de 10km do distrito de Indápolis. A porta do motorista estava aberta, indicando que o suspeito fugiu a pé, possivelmente em direção a uma plantação de milho nas proximidades.

No interior do automóvel, foram encontrados diversos tabletes de maconha, além de porções de skunk, também conhecida como “skank”. No carro, também foram localizadas outras placas veiculares, possivelmente utilizadas para dificultar a identificação e despistar a fiscalização.

O veículo e os entorpecentes foram apreendidos e encaminhados à sede do SIG em Dourados. Após pesagem, foram contabilizados 1.015 quilos de maconha em tabletes e 13,5 quilos de skunk acondicionados em sacos.

A Polícia Civil segue com as investigações para identificar os envolvidos no crime de tráfico de drogas interestadual.