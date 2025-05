Com investimentos em áreas essenciais, Campo Grande é a 2ª capital com melhor qualidade de vida do Brasil, aponta ranking nacional

Estudo que analisa a qualidade de vida no Brasil foi divulgado nesta quinta-feira (29), e indica que Campo Grande está em segundo lugar entre as capitais e entre as 20 cidades mais bem colocadas no levantamento. O Instituto de Progresso Social (IPS) realizou a coleta de dados em 5.570 municípios brasileiros.

A 2ª posição no ranking entre as capitais brasileiras demonstram avanços significativos em áreas essenciais para o desenvolvimento humano e social. No ranking das capitais, Campo Grande é a segunda com melhor resultado, ficando atrás apenas de Curitiba (PR). Na sequência vêm Brasília (DF), São Paulo (SP) e Belo Horizonte (BH).

A Prefeitura de Campo Grande investe em áreas essenciais como educação, infraestrutura, saúde e segurança, o que reflete diretamente nos resultados.

“O reconhecimento reflete o compromisso da gestão com a população da capital. A prefeitura tem o compromisso de avançar com a educação pública, com o desenvolvimento sustentável, saúde e com a melhoria contínua da qualidade de vida de sua população”, disse a prefeita Adriane Lopes.

O Índice de Progresso Social mede o desempenho dos municípios a partir de três dimensões principais: necessidades humanas básicas, fundamentos do bem-estar e oportunidades.

Campo Grande apresentou resultados consistentes nos três pilares avaliados, o que reforça a efetividade das políticas públicas implementadas nos últimos anos na capital sul-mato-grossense. A gestão municipal retomou obras que estavam paradas há três décadas, reformou simultaneamente 206 escolas da Rede Municipal de Ensino, abriu novas vagas na Educação Infantil, promoveu concurso público para a área da educação e segue com a climatização das unidades escolares, onde pela primeira vez na história da Reme os alunos terão mais qualidade durante as aulas com a instalação de aparelhos de ar-condicionado. Há ainda investimentos significativos em infraestrutura, com ações de recapeamento de ruas, pavimentação asfáltica e obras de drenagem. Parcerias também estão viabilizando a ampliação da rede de esgoto em bairros vulneráveis, como a Homex.

Outros exemplos de avanços são os projetos de moradia, como o reassentamento das famílias da Comunidade Mandela, a regularização fundiária e a política de locação social. Na área da saúde, a atenção básica tem recebido cuidados contínuos, com campanhas de vacinação em massa que superam a média nacional. A oferta de atividades esportivas e de lazer por meio de projetos em praças e parques da cidade também se destaca como uma estratégia eficaz para melhorar a qualidade de vida da população.

Cálculo dos indicadores

O IPS é composto por dados socioambientais e de resultado, ou seja, o IPS não mede a quantidade de infraestrutura ou recurso investido em um município, o IPS mede se essa infraestrutura ou esse recurso estão trazendo resultados para as pessoas. Além disso, o IPS usa dados públicos, recentes, e que sejam disponíveis para todos os municípios do Brasil. O IPS responde a 12 perguntas orientadoras.

O IPS Brasil 2025 utilizou um total de 57 indicadores. O índice atribuído a cada município varia de 0 (pior) a 100 (melhor) e foi calculado todos esses indicadores provenientes de fontes oficiais e de institutos de pesquisa, tais como o Ministério da Saúde, Ministério da Cidadania, Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento (SNIS), Instituto Nacional de Estudos e pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Mapbiomas, Anatel, CadÚnico, entre outras.

#ParaTodosVerem A imagem de capa é aérea e mostra o Centro de Campo Grande.