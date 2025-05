Zeca do PT propõe materiais esportivos e patrulha mecanizada para aldeias de Sidrolândia

Com foco no acesso constitucional ao esporte, lazer e cultura para a população de Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Zeca do PT propôs a viabilização de materiais esportivos para a realização da 5ª Edição do torneio Copa Lagoinha.

O evento esportivo será realizado no próximo dia 5 de julho, na Aldeia Lagoinha, localizada no município de Sidrolândia (MS).

“A indicação tem o objetivo de atender pleito enviado pelas lideranças da aldeia Lagoinha, que realizarão o evento em questão como parte das comemorações da Semana das Comunidades Indígenas da Terra Indígena Buriti e, para tanto, necessitam dos materiais adequados”, justificou Zeca.

A proposta foi encaminhada ao Governador do Estado, Eduardo Corrêa Riedel, com cópia ao Secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Ferreira Miranda, e ao Diretor-Presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Martins.

Patrulha mecanizada

O deputado estadual Zeca do PT também apresentou indicação ao governador Eduardo Riedel destinado à agricultura familiar de Sidrolândia.

Durante sessão ordinária realizada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), Zeca propôs a viabilização de uma patrulha mecanizada, com implementos agrícolas, para atender as necessidades dos agricultores familiares da Aldeia Novo Horizonte.

Conforme o parlamentar, a proposta beneficiará significativamente a rotina de trabalho e faturamento dos agricultores familiares locais.

“A patrulha mecanizada tem o objetivo de fomentar os trabalhos de plantio e colheita da produção da agricultura familiar da Aldeia Novo Horizonte, e consequentemente, aumentar a renda das famílias da comunidade”, justificou Zeca.

Além do governador Eduardo Riedel, Zeca do PT encaminhou a solicitação ao Diretor-Presidente da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), Washington Willeman de Souza, e ao Secretário Executivo de Agricultura Familiar, Povos Originários e Comunidades Tradicionais, Humberto Melo Pereira.