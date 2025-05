2ª Delegacia de Polícia Civil fecha para dedetização no próximo dia 12

A Polícia Civil informa que será realizada dedetização do prédio da 2ª Delegacia de Polícia no dia 12 de junho às 13 horas. Por este motivo, não haverá atendimento ao público a partir das 13 horas do dia 12/06, retornando às 13 horas do dia seguinte.

Neste período, os registros de Boletins de Ocorrências podem ser feitos em qualquer outra delegacia da Polícia Civil, inclusive nas plantonistas.

A 2ª DP – Segunda Delegacia de Polícia de Campo Grande, está localizada na Av. Monte Castelo, 464 – Monte Castelo, em Campo Grande – MS, telefone: (67) 3356-5351/6367, e-mail: [email protected].