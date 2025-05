Rogério Carvalho condena agressões contra instituições e Poderes

— É o ódio, o preconceito, o racismo, a briga ao invés do diálogo, é a união pela diferença. Até valores primitivos de solidariedade e de amor têm ficado de lado. E diante de uma situação como esta, temos uma responsabilidade muito maior para sermos modelos de resistência. [...] Que ninguém aqui diga que o outro não merece ser respeitado por um ou outro motivo — defendeu.

Em discurso no Plenário nesta quinta-feira (29), o senador Rogério Carvalho (PT-SE) questionou os interesses ocultados nas atitudes de pessoas que, segundo ele, têm agredido órgãos como o Supremo Tribunal Federal (STF). O parlamentar destacou que os três Poderes da República ocupam seu devido lugar e considerou necessário entender e erradicar um movimento que tem ocorrido, especialmente por meio das redes sociais, “para enfraquecer as instituições brasileiras e os Poderes constituídos”.

