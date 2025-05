Mutirão “Todos em Ação”: SESAU leva serviços de saúde, orientações de primeiros socorros e atividades físicas ao bairro Santa Emília neste sábado

Cuidar da saúde ficou ainda mais fácil para os moradores do bairro Santa Emília e região. Neste sábado, 31 de maio, das 8h às 13h, a Prefeitura de Campo Grande realiza mais uma edição do Mutirão “Todos em Ação”, com a participação da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) oferecendo uma série de serviços gratuitos na Escola Municipal Maria Tereza Rodrigues e na Unidade de Saúde da Família (USF) Santa Emília.

Para a secretária municipal de Saúde, Rosana Leite de Melo, o Mutirão representa mais que uma ação de governo — é um compromisso com a dignidade das pessoas. “A gente vem até onde as pessoas estão. Isso é garantir acesso, é fazer saúde de verdade, olhando no olho, escutando e acolhendo. Cada atendimento, cada serviço prestado aqui hoje representa cuidado, escuta e compromisso com quem mais precisa”, afirma.

A agente comunitária de saúde, Bruna Carolina, que acompanha de perto o impacto desse tipo de ação na vida da comunidade, destaca. “Nosso trabalho é olhar para as pessoas. Aqui a gente não cuida só da doença, mas da história, da realidade de cada um.”

Serão realizados atendimentos médicos, exames, vacinação, orientações em saúde e atividades de promoção ao bem-estar, tudo pertinho de casa.

Serviços na Escola Municipal Maria Tereza Rodrigues

O pátio da escola se transformará em um verdadeiro centro de cuidado e acolhimento. Crianças, adultos e idosos poderão acessar diversos serviços e atividades. Entre os destaques estão:

Vacinação para crianças, adolescentes e adultos

Aferição de sinais vitais, como pressão arterial e glicemia

Orientações em saúde bucal, com escovação supervisionada e avaliação para prevenção do câncer de boca

Avaliação nutricional, com orientações sobre alimentação saudável

Auriculoterapia, prática integrativa que promove equilíbrio físico e emocional

Orientações de primeiros socorros, oferecidas pela equipe do programa “Prevenir para Salvar”, da Coordenadoria Geral de Educação em Saúde (CGES) da SESAU, com demonstrações de técnicas como desengasgo e RCP (Ressuscitação Cardiopulmonar)

Atividades físicas, conduzidas por uma profissional de Educação Física da equipe multiprofissional (EMULTI) da USF Jardim Batistão, da região do Lagoa, proporcionando momentos de movimento, saúde e bem-estar para a população

Serviços na Unidade de Saúde da Família (USF) Santa Emília

As equipes da unidade estarão de portas abertas oferecendo uma série de atendimentos e orientações essenciais:

Vacinação para todas as idades

Aferição de sinais vitais

Acompanhamento das condicionalidades de saúde do Bolsa Família

Exame preventivo para rastreio do câncer do colo do útero

Inserção de DIU e orientações de planejamento familiar

Consultas médicas e de enfermagem

Testagem rápida para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) como HIV, sífilis e hepatites

Ouvidoria da Saúde, para ouvir demandas, sugestões e reclamações da população

Vigilância Sanitária, com orientações sobre segurança e boas práticas

CCEV (Centro de Controle de Endemias Vetoriais), com orientações sobre prevenção de doenças como dengue, zika e chikungunya

Mutirão “Todos em Ação”

A 37ª edição do Mutirão “Todos em Ação” reúne mais de 300 serviços gratuitos de diferentes áreas e parceiros, resultado de uma grande união entre a Prefeitura, instituições e profissionais comprometidos em fazer com que as políticas públicas cheguem onde as pessoas vivem.

#ParaTodosVerem A imagem de capa mostra atendimento em outra edição do Todos em Ação.