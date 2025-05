Zeca solicita veículo para atender demandas da cultura e esporte em Cassilândia e Naviraí

O deputado estadual Zeca do PT apresentou indicação nesta terça-feira (6) propondo a destinação de um veículo tipo van ou micro-ônibus, para atender as demandas dos municípios de Cassilândia e Naviraí.

Em Cassilândia, o veículo ficará à disposição da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte, Lazer e Meio Ambiente, e será utilizado especialmente no transporte de atletas do município em eventos esportivos de todo o Estado de Mato Grosso do Sul.

Já em Naviraí, conforme a proposta, o veículo será destinado à Fundação de Cultura do Município. A van ou o micro-ônibus será empregado, especialmente, para o transporte de artistas, artesãos e da Banda Municipal aos eventos e exposições culturais de todo o Estado.

"A disponibilidade deste veículo será de suma importância ao atendimento eficaz aos municípios, e fomentará de maneira efetiva a cultura e o esporte local", justificou o deputado e ex-governador.

Para viabilizar a proposta, Zeca encaminhou a indicação ao Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Eduardo Corrêa Riedel, ao Secretário de Estado da Casa Civil, João Eduardo Barbosa Rocha e ao Secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Ferreira Miranda.