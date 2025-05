Vacinação contra a gripe reforça parceria entre saúde e segurança em todo MS: “cuidando de quem cuida”

A Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) de Campo Grande, em parceria com a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), por meio da Diretoria de Saúde da PM (DSAU), realiza nesta quinta-feira (29), mais uma ação de vacinação contra a gripe, direcionada aos policiais militares. A ação reforça o compromisso conjunto de proteger quem cuida da população.

Os atendimentos acontecem das 8h às 16h, com dois pontos em Campo Grande: no 1º Batalhão da PM (Rua 26 de Agosto, 613 – Centro) e na Policlínica da PM (Av. Rodolfo José Pinho, 1506 – Jardim Bela Vista). A mesma mobilização tem ocorrido em diversos batalhões e unidades da PM em todo o Estado, fortalecendo o acesso dos profissionais à imunização.

Para a secretária municipal de Saúde de Campo Grande, Rosana Leite, a vacinação vai muito além de uma medida sanitária: é um compromisso com a vida. “Cuidar da saúde dos nossos policiais militares é também cuidar da nossa cidade e do nosso Estado. São profissionais que estão na linha de frente, se expondo, protegendo a população. Quando levamos a vacinação até eles, estamos protegendo não só esses trabalhadores, mas também seus colegas, suas famílias e toda a comunidade. Essa parceria é fundamental. Saúde e segurança pública precisam caminhar lado a lado”.

O tenente-coronel da Polícia Militar, Silva Neto, reforça que o cuidado com os profissionais da segurança tem impacto direto no bem-estar da sociedade. “A parceria entre a Prefeitura de Campo Grande, por meio da SESAU, e a SEJUSP/PMMS, através da DSAU, vem para efetivar a máxima ‘cuidando de quem cuida’. Além da importância da saúde e bem-estar de quem atende a população sul-mato-grossense, é fundamental também o cuidado com os familiares. Assim, tranquilos com os seus, os policiais militares podem dedicar-se inteiramente à prestação de um bom serviço à população da nossa Capital Morena e de todo o Estado”.

Cobertura vacinal preocupa em todo Mato Grosso do Sul

A baixa adesão à vacinação contra a gripe acende um alerta não só na Capital, mas em todo o Estado e no país. Dados atualizados nesta quarta-feira (28) mostram que a cobertura vacinal em Campo Grande está em 43,54%, no estado de Mato Grosso do Sul em 42,07%, e no Brasil em apenas 32,45%, muito abaixo da meta de 90% estabelecida pelo Ministério da Saúde.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

“É um cenário que nos preocupa. A gripe não é uma doença simples — ela pode evoluir para casos graves, principalmente em idosos, crianças, gestantes, pessoas com comorbidades e trabalhadores da linha de frente, como os policiais. A vacina salva vidas, evita internações e complicações. Por isso, fazemos esse apelo para que a população procure os postos e participe das campanhas”, alerta Rosana Leite.

Medidas de biossegurança continuam essenciais

Além da vacina, a SESAU destaca que cuidados simples podem fazer toda a diferença na proteção contra a gripe e outras doenças respiratórias. As orientações valem para todos:

Evite frequentar locais com aglomeração se estiver com sintomas gripais;

Use máscara ao apresentar qualquer sintoma de gripe;

Lave as mãos frequentemente com água e sabão;

Higienize as mãos com álcool em gel sempre que possível;

Ao tossir ou espirrar, cubra boca e nariz com o braço ou com lenço descartável.

“São medidas que salvam vidas. O cuidado começa por cada um de nós. Vacinar, se proteger e proteger o próximo é um compromisso coletivo com a saúde pública do nosso estado”, conclui a secretária Rosana Leite.

A vacinação contra a gripe segue disponível nas 74 Unidades de Saúde da Família (USFs), além de ações específicas voltadas aos profissionais de segurança e outras categorias prioritárias. O município possui três unidades com atendimentos até às 23h, sendo a USF Los Angeles, USF Jardim Noroeste e USF Universitário, com vacinação até às 22h30.

#ParaTodosVerem As imagens de capa e internas mostram a vacinação no Batalhão da PMMS.