Em parceria com a Prefeitura, Desenrola Rural chega ao Assentamento Três Corações

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (SEMADES), levou mais uma edição do programa Desenrola Rural até o Assentamento Três Corações. Considerada uma das mais afastadas e de difícil acesso, a maior comunidade rural de Campo Grande abriga quase 150 famílias. Na iniciativa, desenvolvida em parceria com o Banco do Brasil e a Gerência de Agricultura Familiar (GAF), os produtores rurais tiveram acesso a informações sobre renegociação de dívidas e ampliação de acesso ao crédito rural, com o objetivo de melhorar a produção e garantir renda aos produtores.

Para Marco Antônio Sanguina, presidente da Associação da Agricultura Familiar do Assentamento Três Corações, o impacto do programa é extremamente positivo. “A renegociação das dívidas é muito importante. Quem já acessou o Pronaf, agora pode se regularizar e buscar novas linhas de crédito para investir. A comunidade está se reorganizando e, com o apoio da Prefeitura, queremos ampliar nossa produção e melhorar nossas condições aqui no assentamento”, afirma.

A produtora de leite Nilva Alexandre dos Santos participou do encontro e vê no Desenrola Rural uma oportunidade de transformar sua realidade. “Eu acredito que sim, que é um projeto muito bom. O que mais precisamos é de condições para trabalhar. Com acesso ao crédito, queremos melhorar a propriedade, investir na alimentação do nosso rebanho e levar um produto de qualidade para a mesa dos consumidores”, destaca. Nilvi também conta que seu sonho é empreender cada vez mais e garantir uma renda melhor para sua família.

Para o secretário municipal da Semades, Ademar Silva Junior, a iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Campo Grande em apoiar os produtores rurais, promovendo ações que garantam não só a regularização financeira, mas também oportunidades de crescimento, desenvolvimento sustentável e geração de renda no campo.

A gerente da Agricultura Familiar Lucília de Almeida falou de novas iniciativas: “Estamos realizando várias rodadas desse trabalho, levando conhecimento para que os produtores entendam as modalidades de crédito disponíveis, saibam em qual se enquadram e consigam acessar os recursos de forma mais ágil. Isso contribui diretamente para o desenvolvimento das propriedades e para uma economia local mais forte e sustentável”, destaca.



Novas rodadas do programa já estão previstas, levando assistência, informação e mais oportunidades a outras comunidades rurais do município, revela o assessor da superintendência do Banco Brasil, Haroldo Cortez. “O Desenrola Rural tem foco nos agricultores familiares assentados que acessaram o Pronaf, principalmente os grupos A e A/C. Essa parceria é fundamental para levar informação e orientação sobre renegociação e acesso a novos créditos. Ao proporcionar esse conhecimento, estimulamos a produção no campo e o fortalecimento da economia local”, explica.

Para mais informações sobre novas rodadas sigam acessando nossas redes sociais @semadescg e o site da Prefeitura de Campo Grande.









#PraTodosVerem: Na capa da matéria há uma foto que mostra o representante do Banco do Brasil falando aos moradores do assentamento durante a reunião.