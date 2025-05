Durante Operação FOX em Três Lagoas, forças Policiais apreendem mais de 15 kg de Drogas e prendem 4 pessoas por Tráfico

Na manhã desta quinta-feira (29/05), equipes das Polícias Civil, Militar e Penal deflagraram a “Operação FOX”, objetivando o cumprimento de mandados de busca e apreensão em residências localizadas em diversos bairros na cidade de Três Lagoas/MS, bem como em estabelecimentos prisionais em Três Lagoas/MS e Campo Grande/MS.

Na ação policial foram empenhados mais de cinquenta policiais e vinte viaturas, de todas as unidades da Delegacia Regional de Polícia Civil e do Batalhão da Polícia Militar, da cidade de Três Lagoas/MS, além de equipes do GARRAS e da Polícia Penal de Mato Grosso do Sul.

A operação ocorreu em razão de investigação desenvolvida pela SIG (Seção de Investigação Geral) e pelo NRI (Núcleo Regional de Inteligência), tendo como foco uma associação criminosa especializada no tráfico de cocaína e de crack.

Durante o inquérito policial, os integrantes da organização foram identificados, sendo apurada toda a dinâmica aplicada pelo grupo, que semanalmente transportava grandes quantidades de entorpecentes de Campo Grande/MS para Três Lagoas/MS, onde as drogas eram distribuídas para abastecer pontos de vendas de drogas da cidade, as chamadas biqueiras, bem como era transportada para cidades fronteiriças do Estado de são Paulo.

Após a coleta de farto material probatório, a autoridade policial responsável pela SIG e NRI representou pela expedição de 13 (treze) mandados de busca e apreensão, os quais, após manifestação favorável do Ministério Público, restaram deferidos pela Vara do Juiz de Garantias, Tribunal do Juri e da Execução Penal, da Comarca de Três Lagoas/MS.

Durante as diligências foram aprendidas armas de fogo, grande quantidade de munições, veículos, mais de 5 kg de substância análoga à cocaína e 10 quilos de substância análoga à crack, e quase R$ 3.000,00 (três mil reais) em dinheiro.

Também foram apreendidas dezenas de aparelhos celulares, os quais serão objeto de análise pelo NRI para comprovação não só da vinculação entre os suspeitos, como também para identificação de outros integrantes da associação criminosa.

Quatro pessoas foram autuadas em flagrante, suspeitas da prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse irregular de arma de fogo e de munições.

Foto: Divulgação/PM - MS

