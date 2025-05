Primeira noite do projeto “Inverno Acolhedor” recebe 54 pessoas no Parque Ayrton Senna

A primeira noite da ação emergencial “Inverno Acolhedor – Ponto de Apoio no Frio” acolheu 54 pessoas em situação de rua no Parque Ayrton Senna, região do Anhanduizinho. A ação foi executada entre a noite dessa quarta-feira (28) e a madrugada desta quinta-feira (29), com funcionamento das 18h às 6h, oferecendo proteção contra o frio intenso que atingiu Campo Grande.

O ponto de apoio montado pela Prefeitura de Campo Grande, sob coordenação da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SAS), contou com estrutura humanizada e atendimento intersetorial. A prefeita Adriane Lopes e a vice-prefeita e secretária de Assistência Social e Cidadania Camilla Nascimento acompanharam pessoalmente o início dos atendimentos na noite de ontem.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

“Ninguém vai enfrentar o frio sozinho em Campo Grande. Estamos unindo forças para garantir acolhimento, dignidade e respeito à vida de quem mais precisa”, destacou a prefeita Adriane Lopes.

Balanço da primeira noite

Das 54 pessoas acolhidas, 43 eram homens e 11 mulheres. Não houve acolhimento de crianças. Entre os acolhidos, um migrante também foi registrado.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Além das pessoas que buscaram espontaneamente o ponto de apoio (3 casos), outras foram encaminhadas pelas equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas), que atuaram durante toda a noite e madrugada.

A ação ocorreu de forma tranquila, com boa articulação entre as equipes envolvidas, e atingiu o objetivo de oferecer acolhimento digno e seguro às pessoas em situação de vulnerabilidade durante o frio extremo. A estrutura disponibilizou colchões, cobertores, alimentação noturna, atendimentos do Consultório na Rua (Sesau), espaço pet e acompanhamento constante da equipe da abordagem social.

Ao final do período de acolhimento, às 6h da manhã, os atendidos foram orientados a seguir para o Centro POP, onde podem continuar acessando os serviços da rede de assistência social.

Durante visita ao Parque Ayrton Senna na noite dessa quarta-feira, onde acompanhou de perto o início dos atendimentos das equipes envolvidas no projeto “Inverno Acolhedor”, a prefeita Adriane Lopes destacou a importância da ação emergencial e reafirmou o compromisso da gestão com a população em situação de rua.

“Cada vida importa. Estamos mobilizando todas as frentes da administração para garantir que ninguém enfrente o frio sozinho em Campo Grande. O ‘Inverno Acolhedor’ representa mais do que abrigo — é um gesto de cuidado, respeito e dignidade com quem mais precisa. É nosso dever estar presentes, especialmente nos momentos mais difíceis, oferecendo suporte humanizado e uma rede de proteção que salva vidas.”

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Atendimentos nas ruas também continuam

Paralelamente à ação no Parque Ayrton Senna, as equipes do SEAS mantiveram os atendimentos rotineiros nas ruas. Na noite de ontem, foram realizadas 32 abordagens, resultando em 6 encaminhamentos para as UAIFAs (Unidades de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias) e na entrega de 16 cobertores a pessoas que optaram por permanecer nas ruas.

Apesar de parecer um número pequeno, a quantidade de cobertores entregues reflete o número de pessoas efetivamente localizadas nas ruas naquela noite. “Muitas pessoas se abrigam em imóveis desocupados, o que dificulta a localização pelas equipes. Outras já estavam acolhidas no Parque Ayrton Senna ou nas unidades da SAS. Cada entrega representa uma vida alcançada”, explicou a Secretaria de Assistência Social da Capital.

“Nosso trabalho é estar ao lado da população, principalmente dos que mais precisam. Neste momento de frio intenso, cada gesto de cuidado faz a diferença. Essa ação mostra o quanto Campo Grande está preparada para agir com rapidez, humanidade e eficiência. Seguimos firmes, com responsabilidade social e união entre as secretarias, garantindo dignidade para todos e todas”, destacou a secretária de Assistência Social e vice-prefeita, Camilla Nascimento.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Estrutura emergencial ativada por alerta de frio

O projeto “Inverno Acolhedor” foi desenvolvido com base nos alertas de temperatura igual ou inferior a 12ºC emitidos pela Defesa Civil. A estrutura no Parque Ayrton Senna será montada somente nas noites de frio intenso, com funcionamento das 18h às 6h.

O espaço utilizado conta com salas internas fechadas, colchões, alimentação fornecida por entidades parceiras, entrega de agasalhos e estrutura para receber também os pets que acompanham essa população.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A ação é coordenada pela SAS e executada em parceria com a Superintendência de Política de Direitos Humanos (SDHU), Defesa Civil Municipal, Funesp, Sesau, Proteção Social Especial e entidades da rede socioassistencial.

Assistência contínua

Além do ponto de apoio emergencial, a Rede Municipal de Assistência Social segue com os atendimentos de rotina. Apenas entre janeiro e maio deste ano, mais de 4 mil cobertores foram entregues a pessoas em situação de rua e famílias vulneráveis, por meio dos Cras, Centros de Convivência e do próprio Seas.

O Centro POP também permanece em pleno funcionamento, oferecendo atendimento técnico, alimentação, higiene, encaminhamentos e apoio psicossocial. Até 19 de maio, o equipamento contabilizava mais de 5,5 mil atendimentos técnicos e mais de 22 mil refeições servidas.

A população pode colaborar com as ações informando sobre pessoas expostas ao frio pelos telefones (67) 99660-6539, 99660-1469 ou 156. As equipes do Seas atuam 24 horas por dia, todos os dias da semana, realizando busca ativa em toda a Capital.