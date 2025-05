O Plenário da Câmara dos Deputados iniciou há pouco a sessão desta quarta-feira (8). Na pauta estão 18 propostas, quatro das quais tratam de acordos internacionais.

Os parlamentares analisam no momento a Medida Provisória 1284/24 , que abriu crédito extraordinário de R$ 357,4 milhões para socorro ao Rio Grande do Sul após as chuvas do ano passado.

Essa MP perderá a validade no dia 2 de junho.

Mais informações a seguir.