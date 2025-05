Delegado-Geral da Polícia Civil participa no Paraná, do lançamento do Plano de Atuação Integrada na Fronteira Brasil-Paraguai

O Delegado-Geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, Lupérsio Degerone Lucio, participou nesta quarta-feira (28) da cerimônia de lançamento do Plano de Atuação Integrada na Fronteira Brasil-Paraguai, realizada no auditório da Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu (PR). O evento foi promovido pela Polícia Federal, com a presença do Diretor-Geral, Andrei Rodrigues, e reuniu autoridades das forças de segurança dos dois países.

A iniciativa visa reforçar a cooperação e a integração entre os órgãos de segurança pública para o enfrentamento ao crime organizado e aos ilícitos transnacionais na região de fronteira. Durante a solenidade, foram apresentadas as diretrizes do plano, que inclui ações conjuntas de inteligência, operações integradas e fortalecimento da presença policial na faixa de fronteira.

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul é uma das instituições que atuam de forma permanente na região, sendo responsável por importantes ações de repressão ao tráfico de drogas, armas e ao contrabando. O Delegado-Geral destacou a importância da integração entre as forças policiais para ampliar a eficiência no combate à criminalidade. “A atuação conjunta é fundamental para garantir a segurança e a ordem pública nas áreas de fronteira, que apresentam desafios específicos e complexos”, afirmou.